L'Iran anuncia les primeres mesures de distanciament social a partir de demà

El règim iranià imposarà més mesures de distanciament social, però es resisteix a decretar confinaments quan el país ja ha registrat gairebé 25.000 contagis i dos mil morts, i és el més afectat del Pròxim Orient. Ho ha anunciat el president Hassan Rouhani aquest dimecres, tot i que les mesures, que entraran en vigor en un termini de 24 hores, no s'han detallat. Segons les primers informacions recollides a la premsa local, es prohibiran els desplaçaments des de Teheran.

El règim dels aiatol·làs també té previst demanar als ciutadans que escurcin les vacances de l'any nou persa, el Nowruz, que va començar fa cinc dies, i es controlaran els desplaçaments de retorn a casa. S'anul·larà el dia de la Natura, o Sizar Bedhar, que se celebra el dia 13 del primer mes del calendari persa, i durant el qual les famílies passen el dia a la muntanya, els parcs, les ribes dels rius o les platges. Rouhain ha dit que les mesures són necessàries per salvar vides però ha destacat que la situació està sota control. També ha apuntat que només hauran d'anar a la feina un terç dels funcionaris públics.

Teheran no ha imposat cap tipus de mesura de confinament, ni ha ordenat el tancament de comerços, ni de bon tros la paralització de l’activitat econòmica. Sí que va decretar la clausura de col·legis, universitats, cinemes i teatres a finals de febrer, quan es van registrar les primeres víctimes mortals. Després fins i tot va ordenar que se suspenguessin les pregàries col·lectives a les mesquites, i paral·lelament tots els països limítrofs van tancar les seves fronteres amb el país persa i la majoria de vols amb l’estranger van quedar cancel·lats.

Malgrat la censura, hi ha una gran preocupació al país que el virus es pugui propagar amb els desplaçaments de vacances per l'any nou. A més, el sistema sanitari no està preparat per una allau de malalts greus.

Rohani també ha insistit que les sancions nord-americanes dificulten la resposta governamental a l'epidèmia. Washington assegura que ha relaxat les mesures perquè el país pugui comprar medicines, però no n'ha donat detalls.

El govern iranià també ha anunciat que els 60.000 presoners que van ser alliberats per evitar la propagació del virus a les presons no hauran de tornar a principis d'abril, com s'havia anunciat, sinó a finals de mes. Una forma implícita d'admetre que la situació trigarà més del previst a resoldre's.