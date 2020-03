L’Iran continua sense decretar el confinament

Botigues plenes de clients que volien fer les últimes compres abans de l’Any Nou Persa, que es va celebrar aquest divendres. A l’Iran és tradició estrenar roba i sabates, netejar la casa i preparar un bon àpat per a la família el primer dia de l’any. I enguany no ha sigut una excepció: les botigues a Teheran eren un formiguer de gent aquesta setmana, tot i que l’Iran és el tercer país del món amb més morts pel coronavirus i que la pandèmia hi avança sense control. Ja hi han mort 1.433 persones i hi ha 19.644 contagiats, segons dades oficials d’ahir, tot i que la xifra real es tem que pot ser més elevada.

El govern de Hassan Rouhani no ha imposat cap tipus de mesura de confinament, ni ha ordenat el tancament de comerços, ni de bon tros la paralització de l’activitat econòmica. Sí que va decretar la clausura de col·legis, universitats, cinemes i teatres a finals de febrer, quan es van registrar les primeres víctimes mortals. Després fins i tot va ordenar que se suspenguessin les pregàries col·lectives a les mesquites, i paral·lelament tots els països limítrofs van tancar les seves fronteres amb el país persa i la majoria de vols amb l’estranger van quedar cancel·lats.

Malgrat això, a simple vista la vida continua com sempre: el trànsit de vehicles és frenètic, el bullici de gent és constant i totes les botigues continuen obertes a Teheran, relata per telèfon des de la capital la Fàtima, una advocada iraniana. Per a més inri, coincidint amb la festivitat de l’Any Nou es calcula que s’han produït uns tres milions de desplaçaments al país, perquè molts iranians han marxat de vacances. “Coneixem els efectes de la pandèmia. A la televisió informen constantment del nombre de morts i el govern insisteix que ens quedem a casa, però ningú en fa cas”, explica la Fàtima, que assegura que ella sí que ha optat per confinar-se. És una excepció.

El portaveu del ministeri de Sanitat iranià, Kianoush Jahanpour, no va poder ser més clar dijous. Va escriure a Twitter: “Cinquanta nous casos són detectats cada hora i es registra un mort cada deu minuts”. Fins i tot el vicedirector al Pròxim Orient del Comitè Internacional de la Creu Roja -una organització que sempre es caracteritza per la neutralitat-, Cardon Christian, ha alertat sobre la situació insostenible a l’Iran. I el diari The New York Times ha publicat fotografies satèl·lit del que serien fosses comunes a Qom, la ciutat iraniana on va començar el focus de la pandèmia al país persa.

Les autoritats iranianes han habilitat hospitals de campanya en estadis i salons de noces, i moltes empreses locals han començat a fabricar mascaretes i altres materials de protecció sanitària. Però el que es qüestiona és que el govern, que no va dubtar en recórrer a la mà dura per aplacar les protestes del novembre contra l’augment de preu de la gasolina, ara no faci absolutament res per restringir els moviments de la població.

L’analista per a l’Iran d’Eurasia Group, Henry Rome, ho interpreta de la següent manera: si les autoritats decretessin el confinament, el país s’enfonsaria econòmicament, en un moment en què ja està al límit a causa de les sancions nord-americanes. El president Rouhani va tornar a demanar ahir l’aixecament de les sancions, i el ministre d’Exteriors, Javad Zarif, va sol·licitar la setmana passada un préstec de 5.000 milions de dòlars en assistència al Fons Monetari Internacional. La resposta dels EUA ha sigut sancionar aquesta mateixa setmana diverses empreses que havien mantingut relació comercial amb l’Iran.