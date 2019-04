L'Iran denuncia que les sancions dels EUA dificulten les feines de rescat al país per les inundacions

El ministre d'Afers Estrangers iranià, Mohammad Javad Zarif, ha denunciat que les sancions que el govern de Donald Trump va imposar contra el país persa l'any passat estan dificultant les tasques de rescat a les zones de l'Iran afectades des de fa dues setmanes per aiguats i inundacions sense precedents. De moment hi han mort almenys 45 persones.

El mandatari s'ha queixat que les sancions han impedit l'Iran aconseguir equipament necessari, com ara helicòpters de salvament. "Això no és només una guerra econòmica, sinó terrorisme econòmic", ha escrit el titular d'Exteriors a Twitter.

. @realDonaldTrump ‘s "maximum pressure"—flouting UNSC Res 2231 & ICJ ruling—is impeding aid efforts by #IranianRedCrescent to all communities devastated by unprecedented floods. Blocked equipment includes relief choppers: This isn't just economic warfare; it's economic TERRORISM. pic.twitter.com/EEKTMiXLEi — Javad Zarif (@JZarif) 1 d’abril de 2019

Fa dues setmanes que forts aiguats afecten la meitat occidental de l'Iran, on centenars de pobles i ciutats han quedat inundats. A molts s'ha declarat una situació d'emergència. Les autoritats locals a les zones afectades han demanant insistentment tenir més helicòpters per arribar a llocs remots o que han quedat incomunicats. Segons diversos mitjans de comunicació iranians, dotzenes d'helicòpters militars i de la Mitja Lluna Vermella estan participant en les tasques de rescat. Tant el Regne Unit com Alemanya han ofert també enviar ajuda, com ara bots de salvament.

Fins a 80 carreteres que connecten uns 2.200 pobles han quedat tallades a causa dels aiguats. El subministrament elèctric també ha quedat interromput en moltes zones, incloent-hi les províncies d'Ilam i Lorestan. Així mateix, hi ha el risc que moltes preses es puguin trencar, segons han alertat els mitjans de comunicació locals.

651x366 Imatge aèria de la província de Golestan, a l'Iran. / REUTERS Imatge aèria de la província de Golestan, a l'Iran. / REUTERS

Els aiguats van començar fa dues setmanes i van afectar inicialment les províncies de Golestan i Mazandaran, al nord del país, però després es van estendre a la resta del territori. L'Iran ha patit dècades de sequera, però ara es culpabilitza les autoritats per les inundacions per haver acceptat la construcció d'edificis i carreteres a prop de rius.

L'any passat el govern de Donald Trump va decidir abandonar l'acord nuclear amb l'Iran i tornar a imposar sancions contra el país persa. Aquestes mesures han enfonsat la moneda iraniana, el rial, i han disparat els preus al país.