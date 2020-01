Els joves de l'Iraq intensifiquen la protesta contra el govern després de la mort de dos manifestants

Desenes de manifestants han quedat ferits aquest cap de setmana a Bagdad i a altres grans ciutats de l'Iraq quan la policia intentava reobrir les carreteres tallades en les protestes antigovernamentals a l'Iraq, que aquesta setmana han tornat a guanyar força. A la plaça Tayaran de la capital, els manifestants han llançat còctels Molotov i pedres i la policia ha respost amb gasos lacrimògens i bombes de so. Els joves que protagonitzen les protestes han incendiat neumàtics per bloquejar grans avingudes i carreteres a Nasiriya, Karbala i Amara. També hi ha hagut manifestacions a Najaf, Diwaniya i Kut.

Des de l'1 d'octubre l'Iraq viu una onada de protestes populars contra la corrupció, la falta de feina i el sistema polític basat en les divisions sectàries que regeix el país d'acord amb el model imposat després de la invasió nord-americana del 2003 que va enderrocar el règim de Saddam Hussein. El primer ministre, Adil Abdul-Mahdi, va presentar la dimissió al desembre, després d'un any al govern, però encara no s'ha nomenat un nou executiu.

"Que parin de disparar-nos. Tots som iraquians: per què mateu els vostres germans?", deia a Bagdad una manifestant, que no va voler donar el seu nom a l'agència Reuters per por a represàlies.

El moviment s'ha mantingut viu des de l'octubre i ha recuperat la iniciativa aquesta setmana, després que l'assassinat del general iranià Qasem Soleimani el 4 de gener amb un dron nord-americà a Bagdad desviés l'atenció cap al temor de l'esclat d'una guerra entre els Estats Units i l'Iran. Les protestes d'aquest cap de setmana reclamaven justícia per la mort de dos manifestants divendres, quan la policia va dispersar la multitud del pont de Sinak, que condueix a la fortificada Zona Verda, on hi ha les ambaixades a la capital iraquiana.

Els joves denuncien tant els Estats Units com l'Iran i reclamen el dret del seu país a determinar el seu futur i que no es converteixi en el terreny d'una batalla per interposició entre Washington i Teheran. Dissabte a la nit van calar foc a la seu de la milícia xiïta libanesa Hezbollah, a la ciutat de Najaf, un altre exemple del rebuig a la influència iraniana. També han circulat per les xarxes socials imatges de fotografies de Soleimani i el comandant de les milícies xiïtes iraquianes, Abu Mahdi al-Muhandis, que va morir en el mateix atac que el general iranià.

Segons explica The New Arab, a Bagdad també s'han manifestat milers d'estudiants universitaris a les portes del ministeri d'Educació Superior i Recerca, que ha anunciat represàlies acadèmiques contra els alumnes que han participat a les protestes.

"El govern ha tingut temps per respondre a les nostres demandes però sembla que li importa un rave", ha dit a l'agència France Press Mohamed Karim un estudiant de 20 anys. "Mantindrem el moviment i continuarem l'escalada contra el govern, que l'únic que fa és deixar passar el temps".

Les protestes són el moviment més massiu que ha viscut l'Iraq en les últimes dècades i també el que ha patit més repressió: almenys 500 persones han mort i hi ha uns 25.000 ferits des de l'octubre.

Dijous augmentarà encara més la tensió per la protesta convocada pel clergue xiïta Muqtada al-Sadr contra la presència nord-americana a l'Iraq, després que els partits xiïtes al Parlament votessin el 5 de gener que els soldats dels Estats Units marxin del país.