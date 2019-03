L'Estat Islàmic demana venjança per l'atemptat de Nova Zelanda

Després de sis mesos de silenci, l'Estat Islàmic s'ha tornat a pronunciar i ho ha fet per demanar venjança per l'atemptat terrorista que va deixar 50 morts en dues mesquites de Christchurch, a Nova Zelanda. "Les escenes de les massacres a les dues mesquites haurien de despertar els qui van ser enganyats i haurien d'incitar els seguidors del califat a venjar la seva religió", ha dit Abu Hassan al-Muhajir, un portaveu del Daeix.

Segons Hassan, l'atemptat és una extensió de la campanya internacional en contra de l'Estat Islàmic, que està lluitant per mantenir el control sobre l'últim reducte a Síria. "Aquí tenim Baghuz, a Síria, on els musulmans són cremats fins a morir i són bombardejats amb totes les armes de destrucció massiva conegudes i desconegudes", ha dit.

Nova Zelanda enterra les víctimes de la massacre

Aquest dimecres, Nova Zelanda ha començat a acomiadar les víctimes de l'atemptat. Entre els assistents al primer funeral hi havia Zaid Mustafa, de 13 anys, que ha perdut el pare i el germà en la matança. La família havia fugit de la guerra de Síria buscant protecció i feia menys d'un any que eren a Nova Zelanda.

"Eren pare i fill. Es van escapar del que succeeix cada dia a Síria i les massacres que estan passant, per venir a Nova Zelanda, el lloc que pensaven que seria la seva nova llar", ha dit a Al-Jazeera Mohamed Aljibaly, un imam del Centre Islàmic Australià que va assistir al funeral.

La primera ministra de Nova Zelanda, Jacinda Ardern, també s'ha mostrat decebuda per no haver pogut protegir aquesta família: "No us puc explicar com destrossa saber que [ha mort] la família que va venir buscant seguretat i refugi aquí... Aquesta era casa seva", ha dit en una conferència de premsa.

Hores més tard s'ha fet l'enterrament de Junaid Ismail, de 36 anys, un nadiu de Christchurch que deixa orfes tres nens i viuda la seva dona. El seu germà bessó era amb ell quan es va produir la matança, però va aconseguir sobreviure. Després va arribar el funeral d'Ashraf Ali, de 58 anys, un ciutadà de les illes Fiji que estava de visita a Nova Zelanda. També s'ha enterrat una cinquena víctima, però el seu nom no s'ha filtrat a la premsa.