Islàndia obliga a fer-se dues proves de coronavirus per entrar al país

Les autoritats d'Islàndia obliguen des d'aquest dimecres totes les persones que entrin al país a sotmetre’s a una doble prova de detecció del coronavirus o a fer una quarantena de 14 dies. El govern ha pres aquesta decisió a causa dels rebrots i de l'augment de casos registrat al país durant els últims dies. D'aquesta manera, Islàndia és el primer país europeu que exigeix dos tests per poder accedir al seu territori.



Els que viatgin a Islàndia hauran de registrar-se prèviament abans d'arribar al país. Un cop allà, s'hauran de sotmetre a un primer test tan bon punt aterrin o desembarquin a Islàndia i a un altre test cinc o sis dies més tard. Durant el període d'espera entre les dues proves, estaran obligats a fer quarantena. Amb aquesta nova mesura, les autoritats pretenen minimitzar el risc dels falsos negatius, és a dir, que un viatger doni negatiu en una primera prova perquè tingui una càrrega viral molt baixa però que després sigui positiu. Una altra opció que ofereix el govern és fer directament una quarantena durant 14 dies. D'aquesta manera, el viatger no hauria de sotmetre’s a cap prova llevat que presentés símptomes de la malaltia.



"Atès el repunt de contagis en el món i l'efecte que una petita infecció pot tenir en el funcionament de la societat, el govern ha decidit reforçar les mesures de control per limitar encara més el nombre de contagiats que entren al país", ha destacat en un comunicat la primera ministra islandesa, Katrín Jakobsdóttir, per justificar la nova mesura. Una mesura que en teoria es revisarà segons l'evolució de la situació de la pandèmia, tant a Islàndia com a nivell internacional.

Islàndia ja obligava des del 15 de juny passat –quan va obrir les seves fronteres sense restriccions a tots els ciutadans de l'espai Schengen i del Regne Unit– a triar entre sotmetre’s a un test o fer quarantena. Aquest test va ser gratuït fins a l'1 de juliol passat, però des de llavors els viatgers han de pagar uns 60 euros per fer-se la prova, excepte els menors de 14 anys. L'obligació de sotmetre’s a un test ja va generar aleshores crítiques entre les empreses turístiques (un dels principals sectors de l'economia islandesa), que van considerar que aquest requisit faria que molts turistes no viatgessin a Islàndia i busquessin una altra destinació per a les vacances. Ara, amb l'obligació de fer-se dues proves, temen que el sector s'enfonsi encara més.



Islàndia és un dels països europeus que més bé han controlat la pandèmia, gràcies a una estratègia massiva de proves i rastreig dels contactes. També hi influeix la seva situació geogràfica i demogràfica: és una illa de només 360.000 habitants a l'Atlàntic nord. De moment el país només ha registrat deu morts per covid-19, l’última a mitjans d'abril. Actualment a Islàndia només hi ha un pacient hospitalitzat pel virus.