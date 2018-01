Islàndia sancionarà les empreses que no compleixin la nova llei sobre igualtat salarial

Islàndia s'ha convertit en el primer país del món amb una llei que regula la igualtat salarial entre dones i homes. La nova normativa va ser aprovada al Parlament del país el mes d'abril de l'any passat i ha entrat en vigor l'1 de gener d'aquest 2018.

A partir d'ara totes les empreses, tant les privades com les públiques, que tinguin 25 treballadors o més hauran de demostrar que els seus treballadors cobren el mateix sou independentment del seu gènere, ètnia, sexualitat o nacionalitat. Segons la nova llei estatal, les empreses que no s'ajustin a la nova normativa de paritat salarial hauran de fer front a sancions econòmiques.

D'aquesta forma, el país nòrdic continua sent el principal referent en la lluita contra les diferències de gènere. Segons l'últim informe global del Fòrum Econòmic Mundial (WEF, per les sigles en anglès), Islàndia manté la primera posició, que ocupa des de fa nou anys, per davant d'altres països com Noruega, Finlàndia, Ruanda i Suècia.