Israel, acusat de bombardejar Síria com a represàlia de l’atac químic

La guerra siriana s’ha convertit en una mena de trama de novel·la negra, on la realitat supera la ficció. Atacs químics dels quals ningú es responsabilitza i bombardejos aeris amb caces estrangers que cap exèrcit reclama. L’endemà del presumpte bombardeig letal amb agents químics a Duma, un misteriós atac aeri amb míssils contra una important base militar siriana va provocar 14 morts, entre ells membres de les forces iranianes que lluiten amb Baixar al-Assad. El bombardeig es va produir dilluns a la matinada a la base aèria T4, prop de Palmira, a la província central de Homs. L’atac, que es va interpretar com una represàlia pel presumpte bombardeig del règim amb armes químiques, no ha estat confirmat ni pels Estats Units, el principal sospitós de Damasc, que havia amenaçat de prendre accions contra el govern sirià, ni per Israel, el seu arxienemic regional.

El Pentàgon es va desmarcar de l’atac assegurant que el departament de Defensa “no està efectuant atacs aeris a Síria” alhora que mantenia l’acusació contra Damasc per l’ús d’armes químiques. “Estem vigilant atentament la situació i donem suport a la pressió diplomàtica perquè els que fan servir armes químiques a Síria siguin responsabilitzats dels seus actes”, va insistir el portaveu del Pentàgon, Christopher Sherwood. Precisament, diumenge Trump va intercanviar impressions amb el seu homòleg francès, Emmanuel Macron, i tots dos van decidir coordinar les seves accions i presentar formalment una acusació contra Damasc en la reunió que es va fer ahir al Consell de Seguretat de l’ONU. Trump va anunciar que abans de dijous -“D’aquí 24 o 48 hores”, va dir ahir- prendrà una “important” decisió sobre què s’ha de fer a Síria. “Això té a veure amb la humanitat, és un atac atroç, horrible i bàrbar”, va insistir.

Israel tampoc va fer cap comentari sobre el bombardeig a la base militar T4, encara que no és la primera vegada que les forces israelianes ataquen sense avisar objectius sirians i després ni confirmen l’acció ni la desmenteixen. Precisament aquest mateix aeroport militar de prop de Palmira va ser atacat al febrer per vuit caces israelians, un d’ells destruït per bateries antiaèries sirianes. Damasc primer va acusar el president Donald Trump del bombardeig aeri, però va rectificar hores després donant suport a la versió russa, que en va responsabilitzar Israel. Segons la televisió oficial siriana, “dos caces bombarders F-15 de les forces aèries d’Israel, sense entrar a l’espai aeri sirià, des de territori libanès, han llançat vuit coets contra l’aeròdrom d’Al-Taifur”. En una missiva dirigida al Consell de Seguretat de l’ONU, el ministeri d’Exteriors sirià va denunciar que els atacs d’Israel “no estarien passant sense la llum verda dels Estats Units”.

Suport aliat per a Damasc

Tot i les proves -múltiples denúncies d’activistes i metges locals i les fotografies i vídeos que mostraven nens defallits amb la mascareta d’oxigen a la boca-, tant l’Iran com Rússia, aliats de Damasc, rebutgen acusar el règim de Damasc del letal atac químic de dissabte, que va deixar desenes de morts.

Teheran va titllar ahir de “nou complot” i d’“excusa per a l’acció militar contra els sirians” les acusacions d’Occident contra el govern d’Al-Assad d’haver atacat amb gas clor la localitat de Duma. “L’ús d’agents químics per part de Damasc no té sentit perquè l’exèrcit sirià ja està guanyant la guerra contra els terroristes”, va dir en un comunicat el portaveu iranià d’Afers Estrangers, Bahram Qasemi.

Per la seva banda, el ministre rus de Relacions Exteriors, Serguei Lavrov, donant per certa una objectivitat falsa, va assegurar que els especialistes russos no van trobar “cap rastre” de substàncies químiques. “En aquest lloc ja hi han estat els nostres especialistes militars i també els representants sirians de la Mitja Lluna Roja. No hi han trobat cap rastre d’ús de clor o de cap altra substància química contra civils”, va dir Lavrov.

La negativa russa

Fins i tot el Centre de Reconciliació Rus a Síria va emetre un comunicat que deia que els metges de l’hospital de Duma asseguraven que no havien atès cap malalt amb símptomes d’intoxicació química. “Tota la gent atesa mostrava traumes habituals, lesions, ferides de metralla i de bala”, va assenyalar Lavrov. Mentrestant al Consell de Seguretat de l’ONU ahir a la nit s’hi afegien noves veus de condemna pels presumptes atacs químics a Síria, i els EUA buscaven suports per posar en marxa un nou mecanisme internacional que estableixi responsabilitats per l’ús d’armes químiques a Síria.

Evacuació de civils i milicians

Un comboi amb 31 autobusos amb milicians i civils va sortir ahir de Duma pel pas del camp de refugiats palestins d’Al-Wafidin en direcció al nord-est de la província d’Alep, en mans de rebels sirians que tenen el suport de Turquia. Aquesta evacuació, que suposa la rendició de l’Exèrcit de l’Islam, va ser acordada amb Rússia després que les forces governamentals sirianes reprenguessin la seva ofensiva a Guta Oriental davant l’estancament de les negociacions d’un alto el foc.