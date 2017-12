Israel donarà el nom de Donald Trump a una estació de tren

Israel vol anomenar una estació de tren Donald Trump per agrair-li el reconeixement de Jerusalem com a capital. El ministre de transport, Israel Katz, ha anunciat que el president nord-americà donarà aquest nom a la parada de metro propera al Mur de les Lamentacions, just al centre de la zona que els palestins reclamen com a capital pròpia.

Les autoritats preveuen construir una estació subterrània que servirà d'enllaç amb la línia d'alta velocitat entre Tel Aviv i Jerusalem. L'anunci ha rebut el rebuig dels líders palestins, ja enutjats per la decisió del 6 de desembre de Trump de revocar dècades de política dels Estats Units sobre l'estatus de la ciutat.

"El govern extremista israelià intenta competir contra el temps per imposar fets sobre el terreny a la ciutat de Jerusalem", ha afirmat a Reuters Wasel Abu Youssef, membre del comitè executiu de l'Organització per a l'Alliberament de Palestina (OAP).

Trump ha justificat el trasllat de l'ambaixada nord-americana a Jerusalem afirmant que simplement ha reconegut la realitat sobre el terreny, però els palestins i la majoria de les potències mundials han criticat que el gest trenca amb la posició de llarg termini que l'estatut de Jerusalem estableix.

Una portaveu del ministeri ha explicat que l'estació proposada i l'extensió subterrània encara requereixen l'aprovació de diversos comitès de planificació governamental, i, de moment, no s'ha determinat d'on vindran els 700 milions de dòlars previstos per a l'execució de l'obra.