Israel compra cases a Jerusalem Est per mitjà d’homes de palla

El xeic Kamal al-Khatib, vicepresident del Moviment Islàmic a Israel, ha denunciat l’adquisició d’habitatges palestins situats a la Ciutat Vella de Jerusalem per part d’un home de negocis dels Emirats Àrabs Units (EAU) i ha advertit el veïnat que no tracti amb cap comprador de pisos sospitós, encara que sigui palestí. Al-Khatib va posar com a exemple el propietari d’una casa contigua a l’Esplanada de les Mesquites a qui van oferir cinc milions de dòlars. El propietari va rebutjar l’oferta inicial però el negociant dels Emirats va anar incrementant la quantitat fins a arribar als 20 milions. Tot i així, en aquest cas, no es va vendre.

Segons el vicepresident del Moviment Islàmic, l’home de negocis dels Emirats és molt pròxim al príncep de la Corona d’Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed, i també a Mohammed Dahlan, exdirigent palestí de la franja de Gaza fins que el 2007 Hamàs va fer el contracop que va portar els islamistes al poder. Dahlan va ser expulsat dels territoris palestins pel president Mahmud Abbas i ara viu gran part de l’any als Emirats. És un personatge força controvertit que de tant en tant surt a la superfície sempre en relació amb afers problemàtics. De fet, Al-Khatib també l’acusa d’estar al darrere de l’adquisició d’habitatges palestins a la ciutat antiga de Jerusalem, que després acaben en mans dels colons jueus.

No és la primera vegada que passa això. Els palestins recorden que el 2014 un altre home de negocis dels Emirats Àrabs va comprar desenes de cases i apartaments a dos barris de Jerusalem Est, Silwan i Wadi al-Helwa, enganyant els propietaris. A Jerusalem tothom té present que el comprador va dir que l’operació ajudaria els palestins que tenien problemes econòmics, per una banda, i també “ajudaria a allotjar els pelegrins d’Indonèsia” que volien visitar la mesquita d’Al-Aqsa.

Tot semblava molt bonic. La gent s’ho va creure i el mitjancer dels Emirats va comprar 35 cases i apartaments. Els pelegrins d’Indonèsia no van arribar mai i unes setmanes més tard es van presentar representants de l’organització jueva Ateret Cohanim ensenyant els títols de propietat de les cases. Ateret Cohanim va comprar les cases a l’home de negocis, que havia resultat ser un home de palla.

A les cases de seguida van entrar-hi a viure més colons radicals, fortament protegits per la policia israeliana. No era la primera vegada que Ateret Cohanim actuava d’aquesta manera, però sí que va ser el cop que va fer més adquisicions d’una sola tacada.

Mohammed Dahlan ha negat qualsevol vinculació amb l’última maniobra per adquirir habitatges a la Ciutat Vella i ha dit que les acusacions venen de gent com Al-Khatib, que estan fent molt mal als palestins de Jerusalem, i ha amenaçat de presentar una denúncia, cosa que encara no ha fet.

Donants jueus dels Estats Units

Un informe publicat recentment pel diari Al-Akhbar denuncia que els Emirats Àrabs Units s’estan aprofitant de la ignorància dels palestins per intentar repetir l’operació del 2014. Els diners no representen cap problema perquè els colons d’Ateret Cohanim tenen al darrere el suport de donants jueus dels Estats Units que estan disposats a posar sobre la taula tants diners com calgui i pagar per les cases qualsevol quantitat de dòlars, encara que sigui un disbarat.

Amb aquest sistema, Israel ha aconseguit canviar la demografia de Jerusalem Est. El 1967 Jerusalem Est era palestina al 100%, però quatre dècades després la presència hebrea es nota per tot arreu, no només a les múltiples colònies que hi ha al sector ocupat sinó també a la Ciutat Vella i als barris de més a la vora. El procés de judaïtzació avança ràpidament i els colons continuen comprant cases als palestins a bon ritme. Les últimes dades facilitades per l’Associació pels Drets Civils d’Israel es fan ressò del creixement constant de la població jueva a Jerusalem Est, una tendència que sembla imparable i que dinamitarà qualsevol iniciativa de pau.