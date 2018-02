Israel llança una forta ofensiva contra objectius sirians i iranians a Síria després de l'atac a un avió de combat israelià

L'exèrcit israelià ha fet aquest dissabte un atac a gran escala contra objectius iranians i sirians a prop de Damasc després de la caiguda d'un avió israelià en un enfrontament previ en què Síria ha disparat, en un fet poc habitual, contra Israel.

Així, l'exèrcit israelià ha confirmat que ha atacat almenys una dotzena d'objectius a Síria, tant instal·lacions de l'exèrcit sirià com posicions iranianes aliades al govern del president Baixar al-Assad: "Les forces de defensa israelianes han atacat nombrosos [12] objectius militars sirians i iranians a Síria, en resposta a una agressió iraniana", segons ha fet saber el portaveu de l'exèrcit israelià, Jonathan Conricus, en el seu compte oficial de Twitter.

The IDF is striking numerous (12) Syrian and Iranian military targets in Syria, in response to Iranian aggression. More to follow