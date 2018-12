Israel destrueix túnels de Hezbol·lah al Líban

L’exèrcit israelià va anunciar ahir la destrucció d’un nombre indeterminat de “túnels ofensius” construïts per la milícia libanesa proiraniana Hezbol·lah en els últims anys i que s’originaven al sud del Líban i entraven en territori israelià. Israel va distribuir imatges d’almenys un túnel i de les poderoses excavadores militars treballant per neutralitzar-lo. L’operació Escut del Nord va centrar-se en la zona de la localitat de Metula, a l’extrem nord de l’estat jueu, que va ser declarada “zona militar tancada”. Segons el tinent coronel Jonathan Conricus, els túnels formaven part d’un pla de Hezbol·lah “per conquerir Galilea” durant un hipotètic conflicte futur similar al de fa més d’una dècada. L’operació va començar només unes hores després que dilluns el primer ministre Benjamin Netanyahu es reunís a Brussel·les amb el secretari d’Estat dels Estats Units, Mike Pompeo. Alguns mitjans hebreus, i també libanesos, van vincular l’activitat militar a la frontera nord amb els casos de corrupció que envolten Netanyahu.

La detecció dels túnels va ser possible, segons va recalcar Israel, gràcies al desenvolupament d’una tecnologia avançada capaç de descobrir les perforacions de l’enemic a través de la frontera. Aquesta tecnologia ha permès destruir alguns túnels similars excavats per Hamàs a la frontera de la franja de Gaza, però no tots. Durant els últims anys, veïns de les poblacions del nord havien denunciat que a les nits sentien sorolls sospitosos que ells identificaven amb excavacions de túnels per part de Hezbol·lah. Fins ara, les autoritats israelianes havien negat l’existència dels túnels, de manera que ahir va ser el primer cop que Israel va reconèixer aquest fenomen.

L’exèrcit va insistir que els “túnels terroristes” encara no estaven operatius i va subratllar que estava preparat per a “diversos escenaris”. Un dels túnels entrava uns 40 metres en territori israelià i, segons els militars, tenia el seu origen en una casa libanesa, una circumstància que va servir a Israel per responsabilitzar l’estat libanès de les activitats de Hezbol·lah.

L’assessor de seguretat nacional dels Estats Units John Bolton va declarar que el seu país donava un “suport ferm” a Israel en l’operació Escut del Nord. Al Líban, el govern de Beirut va dir que la vida continuava amb normalitat al sud del país i va qualificar de propaganda l’actuació de l’exèrcit israelià.

Silenci del grup xiïta

El líder de Hezbol·lah, Hassan Nasral·lah, no va fer comentaris i l’organització xiïta, considerada terrorista a Occident, va guardar silenci. Hezbol·lah no reconeix el dret d’Israel a existir, tot i que ha dit que donarà suport a qualsevol acord que els palestins firmin amb l’estat jueu.

L’exèrcit va dir que els túnels representaven una “violació flagrant de la sobirania d’Israel”. L’exèrcit israelià sovint viola l’espai aeri libanès, i en els últims anys ha portat a terme centenars d’atacs contra Síria, un país aliat de l’Iran. La d’ahir, va dir Netanyahu, “no és una operació puntual sinó part d’una operació més àmplia”. L’última confrontació militar directa entre Israel i Hezbol·lah va ser l’estiu del 2006 i va durar un mes. Hi van morir 1.126 libanesos, gairebé tots civils, i 40 civils israelians, i l’aviació israeliana va causar una gran destrucció als barris xiïtes del sud de Beirut.