Israel investigarà la mort d’un periodista palestí a la protesta de Gaza

La mort ahir d’un periodista de 30 anys per les ferides de bala rebudes el dia anterior dels soldats israelians, quan cobria la protesta a la frontera de Gaza, va elevar a 29 les víctimes mortals de la repressió israeliana sobre la Gran Marxa pel Retorn, la protesta que des del divendres 30 de març insisteix a reclamar la tornada dels refugiats palestins expulsats per Israel el 1948. Una mobilització que seguirà a la frontera de Gaza fins al 15 de maig, quan es compleixen 70 anys d’aquesta efemèride que els palestins anomenen la nakba (catàstrofe, en àrab). Després de la vintena de morts dels primers dies, la repressió de divendres va deixar nou morts més i 491 palestins ferits.

Fotògraf amb armilla de premsa

Però la mort que va generar polèmica a Israel va ser la de Iàsser Murtaja, fotògraf d’una agència de notícies amb seu a Gaza que portava l’armilla de premsa totalment visible. Imatges del moment van captar el reporter, amb les enormes lletres “ Press ” a la seva vestimenta, estirat a terra i atès pels serveis mèdics per la ferida de bala a l’estómac que acabava de rebre. L’endemà, ahir, va morir, i l’exèrcit d’Israel va anunciar que obriria una investigació sobre els fets. “Les forces de defensa israelianes no obren foc intencionadament contra periodistes. Les circumstàncies per les quals alguns periodistes van ser ferits, suposadament per foc de les forces israelianes, són desconegudes per a nosaltres i estan sent examinades”, va dir l’exèrcit en un comunicat publicat per mitjans locals. El germà del periodista i altres companyes de professió denunciaven que els trets dels soldats eren totalment intencionats cap a la premsa.

El secretari general de l’ONU, António Guterres, va fer ahir mateix una crida a “la màxima contenció” a la franja de Gaza.