Israel no investigarà la matança de Gaza

Les exigències de l’ONU, la Unió Europea i una pila d’entitats de defensa dels drets humans no dobleguen el govern israelià. El ministre de Defensa, l’ultraconservador Avigdor Lieberman, es va negar ahir a investigar la mort de 17 joves palestins a mans de soldats israelians en les protestes d’aquest cap de setmana a la frontera de la franja de Gaza. En una entrevista a la ràdio pública, Lieberman va replicar ahir al secretari general de l’ONU, António Guterres, i a la cap de la diplomàcia europea, Federica Mogherini, i va afirmar que, “des del punt de vista dels soldats, van fer el que havien de fer”. El ministre va afegir que les seves tropes mereixen un “reconeixement”. Israel acusa els islamistes de Hamàs de “causar els aldarulls per camuflar actes de terrorisme” i assegura que les xifres dels hospitals de Gaza són exagerades. Tel Aviv no ha revelat quines ordres tenien els soldats, però un portaveu militar va aclarir que “tothom que es dirigís cap a la tanca [de la frontera entre Gaza i Israel], intentés travessar-la o trencar-la i utilitzar la zona com a punt de trobada, podia ser potencialment disparada”.

Ahir el president turc, Recep Tayyip Erdogan, va titllar el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, de “terrorista”. Netanyahu va respondre en un tuit que “l’exèrcit israelià no accepta lliçons dels que han bombardejat poblacions civils indiscriminadament durant anys”, en referència als kurds de Turquia.

Les mobilitzacions formen part de la Marxa pel Retorn dels refugiats, amb què diverses faccions palestines reclamen el dret a tornar a les poblacions d’on ells o els seus avantpassats van ser expulsats amb la creació de l’Estat d’Israel, que el 15 de maig commemorarà el seu 70è aniversari. Les protestes estan programades perquè continuïn durant les pròximes sis setmanes.