Itàlia, Alemanya i Austria pacten tancar el Mediterrani

Itàlia, Alemanya i Àustria s’uneixen per intentar acabar amb l’arribada d’immigrants a Europa. Els ministres d’Interior dels tres països europeus van acordar ahir col·laborar per protegir les fronteres exteriors de la Unió Europea (UE) i reduir “a zero” la immigració il·legal.

“L’objectiu és aconseguir que Europa canviï les coses”, va dir el ministre d’Interior i vicepresident del govern italià, Matteo Salvini, després de reunir-se amb els seus homòlegs alemany, Horst Seehofer, i austríac, Herbert Kickl, a Insbruck (Àustria), on ahir es va celebrar la primera cimera informal dels titulars d’Interior de la UE sota la presidència austríaca per tractar la qüestió migratòria. “Abans d’acceptar un sol immigrant a Itàlia, volem que Europa protegeixi les seves fronteres exteriors. Quan s’aconsegueixi això, parlarem de la resta “, va dir el polític italià. Una proposta compartida pel seu col·lega alemany: “La política migratòria de la UE ha d’entrar en una nova dinàmica”, va dir Seehofer, cap del partit conservador alemany CSU.

El líder de l’ultranacionalista Lliga ha aconseguit posar la gestió de la política migratòria europea al centre del debat i ha trobat en els seus col·legues alemany i austríac dos fidels aliats. Tots tres volen reduir al mínim l’arribada d’immigrants. Tots tres han amenaçat amb propostes agressives, però Salvini ha demostrat en l’últim mes que no va de farol. El també vicepresident del govern italià va tancar primer els ports d’Itàlia als vaixells de les ONG que treballen en el rescat d’immigrants a la Mediterrània. I fa només uns dies va anunciar la seva intenció de prohibir atracar als vaixells que participen en les missions internacionals, com els de la missió europea Eunavformed Sophia.

Una proposta que va provocar la reacció de la ministra de Defensa, Elisabetta Trenta, que va recordar al seu company d’executiu que el Mediterrani “sempre ha estat un mar obert i ho seguirà sent”. “El camí és regular, no tancar. La paraula acollir és bonica, la paraula rebutjar no”, va dir la ministra del Moviment Cinc Estrelles (M5E), cosa que va obrir una nova crisi al govern italià de coalició, cada vegada més incòmode per l’excessiu protagonisme de Salvini.

La política agressiva del líder de la Lliga comença a passar factura al seu matrimoni d’interès amb Luigi Di Maio, líder del M5E, que per ara es manté al marge de la polèmica.

L’última topada es va produir aquesta mateixa setmana quan Salvini va negar l’accés a un port italià a un vaixell de la guàrdia costanera italiana amb 67 migrants que havien estat rescatats davant les costes de Líbia per un vaixell privat que treballa per a una empresa petroliera. Els migrants van ser traslladats al vaixell dels guardacostes italians després que la tripulació de la nau privada alertés que els rescatats s’estaven revoltant per evitar ser lliurats a la guàrdia líbia. Salvini es nega a permetre desembarcar els migrants fins que no s’identifiqui els presumptes responsables de la revolta. Una decisió sense precedents que ha provocat malestar en el seu soci de govern i que ha obligat a intervenir el ministre de Transports i Infraestructures, Danilo Toninelli, del M5E. Toninelli, de qui depèn la gestió de la guàrdia costanera, va acceptar el desembarcament dels rescatats al port sicilià de Trapani, en contra de l’opinió de Salvini. Al tancament d’aquesta edició, els migrants esperaven l’ordre del ministeri de l’Interior per baixar del vaixell.

Metges Sense Fronteres (MSF) denuncia que en les últimes quatre setmanes, més de 600 persones han desaparegut a l’intentar creuar el Mediterrani. “Els líders europeus han decidit deixar que homes, dones i nens s’ofeguin. I ho han fet a sang freda. És indignant i inacceptable “, diu Karline Kleijer, directora d’emergències de MSF.