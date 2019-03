Itàlia reté a prop de Lampedusa un vaixell humanitari que havia rescatat 49 migrants en aigües internacionals

La Guarda di Finanza italiana ha aturat a prop de Lampedusa el 'Mare Jonio', un vaixell humanitari enviat per una plataforma d'entitats italianes que ahir va rescatar 49 nàufrags davant les costes de Líbia. És el primer cop que un vaixell humanitari és retingut en alta mar per les autoritats italianes. "Ahir la nit se'ns van acostar quatre patrulleres de la Guarda di Finanza i dels Guardacostes italians i ens van donar l'ordre d'aturar-nos en aigües internacionals. Però el capità va decidir continuar fins a Lampedusa, el port segur més pròxim, perquè a causa de les males condicions del mar era l'opció més segura per a la tripulació i per als nàufrags", explica a l'ARA Erasmo Palazzoto, membre de Mediterranea, l'ONG que ha organitzat el vaixell humanitari. El vaixell va continuar navegant tota la nit, seguit per les patrulleres, i ara està ancorat a mitja milla de Lampuedusa, on li han donat l'alto. La Guarda di Finanza, que té funcions de vigilància duanera i no de seguretat, està fent una inspecció al vaixell. "Nosaltres estem del costat del dret marítim, que diu que després d'un rescat s'ha de portar els nàufrags al port segur més pròxim, i això és Lampedusa. És l'estat qui viola la llei", explica Palazzoto. Ara esperen instruccions pel que fa al desembarcament dels nàufrags.

El ministre de l'Interior italià, l'ultradretà Matteo Salvini, ja havia advertit ahir que estava disposat a "acabar d'una vegada per totes" amb els rescats per part d'ONGs al Mediterrani central i que pretenia continuar amb la seva política de ports tancats.

The “Mare Jonio” rescued 49 people from a shipwreck: now Italy must indicate a safe haven! #SavingHumans https://t.co/8WuLb1FGH7 — Mediterranea Saving Humans (@RescueMed) 18 de març de 2019

Segons ha explicat la plataforma Mediterranea, van trobar els nàufrags en una embarcació inflable que s'estava enfonsant a 42 milles de la costa líbia. Portaven dos dies al mar i tot i que estaven en bon estat de salut, l'equip mèdic va haver d'atendre alguns casos de deshidratació. Immediatament el capità del vaixell va demanar a Roma que els indiqués un port segur on desembarcar els nàufrags. L'ONG ha difós un vídeo del moment del rescat:

Un vaixell dels guardacostes de Trípoli –entrenats i equipats per la UE amb l'objectiu d'interceptar les pasteres al mar i obligar per la força els migrants que intenten arribar a Europa a tornar enrere– es va acostar a la zona però va permetre que els nàufrags fossin embarcats al 'Mare Jonio'. L'ONU i les ONG coincideixen que Líbia, un país en guerra civil amb diverses faccions que es disputen el poder i on s'ha documentat l'existència de mercats d'esclaus i de centres de tortura, no és un lloc segur per als migrants i que per tant no hi poden ser retornats.

El govern italià ha dit que prepara una nova llei per impedir "les accions premeditades per portar migrants il·legals a Itàlia i facilitar el tràfic de persones".

El 'Mare Jonio' és l'únic vaixell humanitari que continua operatiu al Mediterrani central després del bloqueig administratiu de l''Open Arms' ordenat per les autoritats espanyoles, que també van paralitzar un altre vaixell abans que es posés a treballar, el basc 'Aita Mari'. L''Aquarius', operat per SOS Mediterranée i Metges Sense Fronteres, també va haver d'abandonar perquè Panamà li va retirar la bandera per pressions d'Itàlia, que després li va obrir un procediment administratiu per mala gestió de residus. El 'Sea-Watch' també està bloquejat per les autoritats italianes per "irregularitats tècniques".

La situació del 'Mare Jonio' no té precedents des del punt de vista jurídic, perquè es tracta del primer vaixell amb bandera italiana d'iniciativa humanitària que treballa a la ruta migratòria d'entrada a Europa més letal. Aquest any 348 migrants han sigut rescatats i traslladats a Itàlia, una xifra inferior als 6.161 que hi van poder arribar vius en el mateix període del 2018. A més, almenys 234 persones han mort ofegades, segons l'Organització Internacional de les Migracions, que alerta que probablement aquesta xifra és molt més elevada, perquè moltes embarcacions s'enfonsen sense deixar cap rastre.