Itàlia torna a Líbia un centenar de migrants rescatats al Mediterrani incomplint el dret internacional

Itàlia ha tornat a un port de Líbia 108 immigrants que un mercant va rescatar d'un naufragi al mar Mediterrani, un fet que viola les lleis internacionals i de la Comissió Europea, que estableix que cap embarcació amb bandera europea pot desembarcar en un port que no sigui considerat segur. Líbia, el punt d'on surt el gruix de refugiats cap a les costes italianes, és un país fallit, sense govern ni controls i on es violen sistemàticament els drets humans. La veu d'alerta l'ha donat Oscar Camps, el fundador d'Open Arms, a través del seu compte de Twitter, i l'ha confirmat el diputat italià Nicola Fratoianni, de Lliures i Iguals, a bord del vaixell de l'ONG badalonina.

Aso Ventotto barco de bandera italiana rescata 108 personas en aguas internacionales, ahora mismo está deportando a Libia, un país donde no se respetan los DDHH. Sin posibilidad de dar asilo o refugio. Esto es una flagrante devolución en caliente. @hratsea @hrw @UNHumanRights pic.twitter.com/LBPhBunGnW — Oscar Camps (@campsoscar) 30 de juliol de 2018

Segons el diari 'La Repubblica', el mercant Aso 28 treballa en una plataforma petroliera i va recollir fa uns dies el grup de nàufrags. Després de contactar amb les autoritats italianes, aquestes el van adreçar a la Guàrdia Costanera de Líbia, que ha donat permís a l'embarcació perquè desembarqui al port de Trípoli. El cos policial de Líbia, finançat i entrenat amb fons europeus, ha sigut repetidament acusat de violar els drets humans.

El diputat Fratoianni ha denunciat el "precedent gravíssim" d'enviar de tornada els immigrants a Líbia, ja que ni han estat informats de quin era el port en què desembarcarien ni tampoc els han donat l'oportunitat per sol·licitar l'asil, incomplint així els preceptes del dret internacional.

També l'Agència de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) a Itàlia està pendent del cas i ha anunciat que recull totes les informacions sobre el vaixell italià per esbrinar si, efectivament, ha comès "una violació del dret internacional".

No obstant això, a principis de mes la Comissió Europea va donar suport a les conclusions del Consell Europeu, que instava els països membres a "no obstaculitzar" les operacions de la "guàrdia costanera líbia", tot i que insistia que Líbia no pot ser en cap cas considerat un port segur.

La Guardia Costiera Libica nelle ultime ore ha salvato e riportato a terra 611 immigrati.

Le ONG protestano e gli scafisti perdono i loro affari? Bene, noi andiamo avanti così! #portichiusi e #cuoriaperti — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 31 de juliol de 2018

Qui també ha respost a les ONG i el diputat italià ha sigut el ministre italià de l'Interior, Matteo Salvini, que ha carregat contra les "mentides" sobre el fet que Itàlia hagi "coordinat o participat" en l'operació amb els guardacostes libis. Utilitzant la plataforma de Twitter, el líder de la ultradretana Lliga ha relacionat les crítiques d'Open Arms amb la por que tenen les organitzacions humanitàries de perdre el seu negoci amb el tràfic de persones, i ha incidit en el missatge de la complicitat entre màfies i ONG per conduir migrants de Líbia cap a Itàlia. El ministre no ha ofert mai cap prova ni dada que doni suport a les seves denúncies, que es queden sempre en el titular efectista i que, segons els analistes, ajuden a alimentar els atacs contra la població migrada, encara que ja disposin de nacionalitat italiana.

"La Guàrdia Costanera líbia ha salvat i portat a terra 611 immigrants en les últimes hores. ¿Les ONG protesten i els traficants perden el seu negoci? Bé, nosaltres seguirem per aquest camí", ha escrit Salvini, que en les últimes hores ha rebut el suport de Donald Trump a la seva política de mà dura contra la immigració.