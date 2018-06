Itàlia deixa desembarcar el mercant danès, però el 'Lifeboat' continua a l'espera

Enmig del Mediterrani, el vaixell de l'ONG alemanya Lifeline, amb 234 migrants a bord, continua esperant un port per desembarcar. Fa més de cinc dies que està així, i la situació dels migrants empitjora cada dia que passa: el menjar i l'aigua escassegen, i en les últimes hores s'hi han afegit el mal temps i el mal estat del mar.

De fet, Axel Steier, portaveu i cofundador de l'organització humanitària, ha explicat que aquest dimarts a la matinada s'ha hagut de dur a terme una evacuació d'urgència. "Un dels migrants necessitava atenció mèdica urgent.

El menjar, l'aigua i el combustible comencen a escassejar. El clima i l'estat de la mar han empitjorat.

"Hem demanat a les autoritats de Malta un helicòpter i, després d'una bona estona, han enviat una embarcació per traslladar-lo", assegura Steier, que recalca que els migrants estan passant fred, ja que el temporal i la pluja fan que sempre tinguin la roba xopa. Tots ells són a coberta, a l'exterior, perquè la nau té una capacitat de només 50 persones i no hi ha espai per a tots a l'interior.

540x306 Un grup de migrants saluda des de la coberta del 'Lifeboat'. / REUTERS Un grup de migrants saluda des de la coberta del 'Lifeboat'. / REUTERS

"Hi ha nens, alguns sense familiars... És una situació que et trenca el cor", ha reiterat Steier. Mentrestant, a part de la falta de menjar, el combustible també comença a escassejar.

Polèmica europea

"Els líders europeus no poden ni imaginar-se què està passant. Haurien de venir tots amb vaixell i veure-ho amb els seus propis ulls", diu, crític, Steier, que ha qualificat de "vergonyós" l'abandonament per part d'Europa. Tant Itàlia com Malta han dit que no pensen deixar desembarcar aquest vaixell als seus ports, ja que consideren que l'ONG va desobeir les ordres del govern italià, que va exigir a Lifeline que deixés que les autoritats líbies s'encarreguessin del rescat. "No ho podíem fer. Si nosaltres no els haguéssim salvat, aquests migrants haurien tornat a Líbia, on són víctima d'extorsions, segrestos i tortura", deia fa uns dies a l'ARA Axel Steier.

L'ONG alemanya ha demanat ajuda a Espanya i a França, però, segons diuen, encara no han rebut resposta. El dilluns, però, el vicepresident del govern d'Itàlia, Luigi Di Maio, va obrir una possibilitat: va explicar que en cas que finalment el país transalpí deixi desembarcar en un dels seus ports la nau de Lifeline, instants després requisaran el vaixell.

Precisament, aquest dilluns a la nit el govern italià va permetre el desembarcament dels 113 migrants que estaven a bord del mercant danès 'Alexander Maersk'. Els migrants, que havien estat rescatats pel mateix 'Lifline' el 22 de juny i traslladats a aquesta embarcació, van atracar al port sicilià de Pozzallo.

Malta, possible destí

Per la seva banda, el portaveu del govern francès, Benjamin Griveaux, ha afirmat aquest dimarts que s'està treballant en "una solució europea" per al vaixell de Lifeline. Segons ha avançat Griveaux en una entrevista a l'emissora RTL, el desembarcament es podria fer, finalment, en un port de Malta. "Una solució europea sembla preparar-se en aquest moment" i "Seria un desembarcament a Malta", ha assenyalat Griveaux.

Segons ha explicat el portaveu, el president francès, Emmanuel Macron, va estar parlant ahir amb el primer ministre maltès, Joseph Muscat. En aquest escenari d'una possible arribada a Malta, Macron va dir que França "estaria disposada, com ho va fer amb Espanya" en el cas de l''Aquarius', a enviar un equip per tractar de manera individual les demandes d'acollida que poguessin fer-li els immigrants del 'Lifeline'.

"Cal trobar solucions permanents, perquè aquests episodis es repetiran". Benjamin Griveaux Portaveu del govern francès

Fins ara, tant Malta com Itàlia s'havien negat a rebre als seus ports la nau de l'ONG alemanya, com ho havien fet amb l''Aquarius'.

El mateix Benjamin Griveaux ha assenyalat que, més enllà d'aquestes situacions, cal "trobar solucions duradores" perquè aquests episodis es repetiran, i això s'ha de fer en la cimera europea programada a Brussel·les dijous i divendres.