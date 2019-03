Itàlia avala disparar contra els lladres en “legítima defensa”

La Cambra de Diputats italiana va aprovar dimecres la reforma de la llei de legítima defensa impulsada per la Lliga de Matteo Salvini que posa fi al concepte de proporcionalitat entre ofensa i defensa que regeix en l’actual normativa. El procediment obre les portes a poder disparar a qui irromp sense permís en una propietat privada. El text es votarà a finals de març al Senat, on el Moviment 5 Estrelles (M5E) i la Lliga tenen majoria parlamentària, per a l’aprovació definitiva.

“Un dret sagrat”. Així va definir el ministre de l’Interior italià, Matteo Salvini, la reforma de la llei de legítima defensa, una proposta històrica de la Lliga que es va convertir en una de les promeses estrelles del partit en la passada campanya electoral. La iniciativa modifica l’article 52 del Codi Penal i estableix que serà suficient que un lladre amenaci amb fer servir una arma, encara que no la mostri, perquè un ciutadà pugui justificar l’ús de la legítima defensa.

La normativa incrementa les penes de presó fins als sis anys per als que entrin a robar en una propietat privada, i l’excarceració només serà possible després que la persona que hagi comès el delicte indemnitzi la víctima pels danys causats. A més, declara que no podran ser condemnats els que hagin exercit el seu dret a la legítima defensa en “un estat de greu agitació fruit de la situació perillosa”. Una altra novetat és que a partir d’ara els que actuïn en legítima defensa no hauran de pagar per “demostrar la seva innocència”. Aquest punt posa l’accent en una de les parts més polèmiques d’aquests casos, ja que en no poques ocasions a Itàlia s’han produït demandes milionàries contra ciutadans que van disparar a persones que van irrompre a casa seva o en empreses.

El procediment va ser aprovat amb 373 vots a favor, 104 en contra i dues abstencions, i va dividir una vegada més els dos partits del govern. Vint-i-cinc diputats del Moviment 5 Estrelles es van negar a votar la normativa tot i que el líder del partit, Luigi Di Maio, havia reconegut poc abans que la seva formació estava obligada a donar-hi suport perquè era una mesura inclosa en el contracte de govern. “De la mateixa manera que quan es va votar [la llei] contra la corrupció impulsada pel M5E a la Lliga no hi va haver un gran entusiasme, quan es vota sobre la legítima defensa, que és una llei que és al contracte i que tirarem endavant perquè som lleials, tampoc hi ha gran entusiasme al M5E”, va concloure Di Maio.

Suport d’altres partits

La reforma legislativa va aconseguir tirar endavant sense problemes gràcies al suport del centredreta. Tant Força Itàlia, de Silvio Berlusconi, com el partit ultranacionalista Germans d’Itàlia van celebrar la llum verda de la cambra baixa i es van mostrar exultants perquè, van argumentar, es tracta de “la primera reforma de dretes d’aquest govern”. Els dos partits havien sol·licitat una llei més severa que reconegués el “dret a la defensa”, però Salvini va renunciar-hi per salvar la feble aliança de govern amb el M5E.

La Lliga justifica la urgència de la mesura per l’augment de la inseguretat al país, tot i que les estadístiques diuen justament el contrari. Segons un estudi presentat el 2018, el nombre de delictes denunciats el 2017 va ser un 10% inferior al de l’any anterior. No obstant això, el 39% dels italians estan a favor de facilitar l’accés a les armes de foc per a ús personal, enfront del 26% que ho defensaven el 2015.

Com en molts altres països de la UE, per poder portar una arma de foc al país transalpí és necessari obtenir una llicència atorgada per la policia, per a la qual es necessita superar un examen mèdic. Es calcula que a Itàlia uns 4,5 milions de famílies tenen una arma de foc a casa. Segons dades oficials, el 2018 les llicències van augmentar un 13,8% respecte a l’any anterior. Els experts adverteixen del perill d’un augment dels casos de violència en els pròxims mesos si es promociona l’ús de la legítima defensa.