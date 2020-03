Itàlia estudia rastrejar els telèfons mòbils per fer complir el confinament

Fa 10 dies des que Itàlia va decretar el confinament de 60 milions de ciutadans arreu del país per evitar la difusió del coronavirus, que ja s’ha cobrat gairebé 3.000 morts. No obstant això, les autoritats locals denuncien que el 40% dels ciutadans no estan respectant les restriccions i estudien controlar els desplaçaments a través del trànsit del telèfon mòbil, un sistema inspirat en l’estratègia que va utilitzar Corea de Sud per contenir l’epidèmia.

“Segons els controls efectuats en col·laboració amb les companyies de telefonia mòbil, resulta que a Milà es desplacen el 40% de les persones. Són massa. No sortiu de casa. És molt important perquè aquesta batalla la guanyarem només si ens quedem a casa”, va assegurar el responsable de Sanitat de la Llombardia, Giulio Gallera.

Per saber aquest percentatge, la regió ha comptat amb la col·laboració de les principals companyies telefòniques, que han cedit les dades del trànsit dels seus usuaris. El sistema és el mateix que es va utilitzar per analitzar el flux de visitants dins de l’Exposició Universal celebrada a Milà el 2015. Els responsables asseguren que la informació és anònima i no és possible identificar els propietaris del mòbil, però podria ser un primer pas per introduir un sistema de control estricte dels desplaçaments dels ciutadans.

Gallera, l’encarregat des de fa gairebé un mes de donar diàriament el balanç de les víctimes a la regió italiana més castigada per l’epidèmia, ahir estava especialment indignat. Aquest mateix dia diversos usuaris havien publicat a les xarxes socials les fotografies de vagons de metro de Milà completament plens de gent. La reducció del transport públic i el fet que no totes les empreses hagin autoritzat el teletreball o permès agafar-se vacances als seus empleats, en tenien la culpa.

Però el responsable de Sanitat de la regió també va denunciar que el diumenge anterior molts milanesos van aprofitar la jornada per passar la tarda en un conegut parc a la perifèria de la ciutat, que continua obert.

“És una crida que faig cada dia, ho estic dient de manera educada, d’aquí poc hauré de canviar el to perquè, si no ho enteneu per les bones, caldrà ser una mica més agressiu perquè ho entengueu: no heu de sortir, heu d’estar-vos a casa”, va advertir en un to amenaçador el president de la regió, Attilio Fontana.

Per evitar que els milanesos continuïn incomplint la normativa, la Llombardia estudia introduir un sistema de control que rastregi els desplaçaments dels ciutadans a través del telèfon mòbil.

Un grup d’investigadors de Milà van anunciar ahir que estan desenvolupant una aplicació per a telèfons mòbils que permetrà rastrejar en temps real els moviments de persones que s’han identificat prèviament com a positives del coronavirus, per reconstruir tots els seus moviments en les setmanes anteriors i advertir els que han entrat en contacte amb elles a través d’un simple missatge. Un mètode molt similar al que va permetre a Corea de Sud controlar el virus i evitar la pandèmia.

Ara aquest sistema potser s’haurà de destinar a rastrejar la població encara sana per assegurar-se que compleix la imprescindible quarantena.