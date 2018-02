Itàlia es manifesta dividida pel feixisme en la recta final de la campanya

El feixisme i la xenofòbia divideixen Itàlia a només una setmana de les eleccions generals. Milers de persones es van manifestar ahir a les principals ciutats italianes a favor i en contra de la immigració. A Roma milers de persones es van concentrar a la plaça del Poble en una manifestació convocada per l’Associació Nacional de Partisans Italians (ANPI) en què van participar el primer ministre, Paolo Gentiloni, i el secretari general del governant Partit Democràtic (PD), Matteo Renzi. El centreesquerra, que acudeix dividit a les urnes, es va unir per llançar un missatge contra la violència. “No cal infravalorar el perill del feixisme, que es presenta fins i tot amb noves formes, a Itàlia i a Europa”, va advertir el ministre de Justícia en funcions, Andrea Orlando. “La iniciativa és oportuna després de les anunciades manifestacions a Itàlia i en altres capitals europees d’organitzacions que reivindiquen de manera explícita el feixisme i les dictadures passades”, va defensar l’ANPI en un comunicat.

Capital blindada

La capital italiana es va despertar blindada. La prefectura de policia romana va desplegar al voltant de mil agents, entre policies i antiavalots, per evitar un possible enfrontament entre els participants de les cinc manifestacions convocades simultàniament, ideològicament contraposades.

A Milà prop de 10.000 persones es van concentrar a la cèntrica plaça del Duomo per fer costat al líder de la Lliga Nord, Matteo Salvini, que va convocar una contramanifestació amb el provocador lema Els italians primer. El polític i eurodiputat llombard va transformar la concentració, que es va desenvolupar de manera pacífica, en uns comicis en què es va autoproclamar el “pròxim primer ministre d’Itàlia”. Salvini va arribar a jurar, amb un rosari a la mà, que seria sempre “fidel” al poble i “als 60 milions d’italians”, i que ho faria “respectant la Constitució i el sagrat Evangeli”. “Jo ho juro. Ho jureu amb mi?”, va preguntar a la multitud que l’aclamava. “No em vull avançar però vull fer amb vosaltres el jurament abans que al Quirinal [seu de la presidència de la República]-va dir-. No veig l’hora que arribi el 4 de març per enviar Renzi a casa”, va cridar entre els aplaudiments dels seus simpatitzants.

Salvini confia que el seu partit sigui el més votat de la coalició de centredreta liderada per Silvio Berlusconi, la qual cosa li permetria liderar un eventual govern. La tercera pota de la coalició conservadora, que tots els sondejos apunten com la primera força política en intenció de vots, no va participar a la convocatòria de la Lliga. La líder de Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, va preferir desfilar en solitari i al matí amb un grapat de simpatitzants per la Via Padova, un carrer de la perifèria de Milà on la majoria dels residents són estrangers.

La manifestació a la capital llombarda va ser convocada després que fa un mes un excandidat local de la Lliga Nord ferís sis subsaharians a la ciutat de Macerata, al centre d’Itàlia, als quals va disparar des del seu vehicle en venjança per la mort d’una jove italiana toxicòmana a mans, presumptament, d’un traficant de drogues nigerià.

Els ecos per la vendetta racista van ressonar a pocs metres de la plaça del Duomo, on es van concentrar prop de 200 persones per donar suport al líder del partit feixista i candidat de Casa Pound, Simone Di Stefano, i a Luca Traini, l’autor del tiroteig. Un grup d’antifeixistes, que es manifestaven en una altra plaça pròxima i no tenien permís per moure’s, van intentar saltar el cordó policial i les forces de seguretat van intervenir amb gasos lacrimògens.

Berlusconi se’n desmarca

En una entrevista en un dels seus canals, Silvio Berlusconi va condemnar la violència durant les manifestacions a Milà i va demanar el tancament dels centres socials on es reuneixen els grups antifeixistes. “Feia molt de temps que no vèiem aquestes coses. I les víctimes són sempre els nostres policies”, va denunciar.

“A Roma hi ha una altra manifestació amb gent que no pensa el mateix que jo a la qual saludo i respecto -va dir Salvini per tancar la seva intervenció a Milà-. El que és bonic de la plaça del Duomo és que nosaltres estem proposant als nostres fills una idea de futur. En altres places es proposa un retorn al passat que només condueix a la ràbia. L’antifeixisme és una arma de distracció massiva”, va concloure.