Itàlia es polaritza i s'aboca a un escenari ingovernable

A poc a poc es confirma el fantasma d'una Itàlia ingovernable: cap de les opcions de govern suma per si sola. Amb el 50% del vot escrutat, els primers resultats evidencien el creixement espectacular del Moviment 5 Estrelles (31,5%) el partit guanyador, que no arriba a la majoria; mentre que la coalició de centre dreta obtindria un 37% dels vos, tampoc suficients per formar majoria. Dins el bloc conservador la xenòfoba Lliga (18,3%) s'imposa al partit de Berlusconi (13,8%). Itàlia es polaritza i les opcions moderades s'enfonsen: l'escenari més temut per la UE en la tercera economia de la zona euro. Han anat a les urnes un 73% dels italians. L'esfondrament de les opcions moderades aboca el país a una situació de bloqueig.

La principal sorpresa és el sorpasso de la Lliga de Matteo Salvini sobre la Forza Italia de Berlusconi. El partit xenòfob i euròfob arrabassa el lideratge del bloc conservador a l'exprimer ministre. Amb aquest resultat podria formar govern amb l'M5S, amb majoria a les dues cambres per a Governar Itàlia. La coalició també pot buscar nous aliats per sumar, però cal tenir en compta que Salvini i Berlusconi havien acordat que la formació més votada seria qui proposaria el candidat a primer ministre. El Partit Democràtic de Matteo Renzi s'enfonsa fins al 19,8% dels vots (el 24,6% amb els seus aliats): queda descartada una Gran Coalició a la italiana de Forza Italia amb el PD, que no sumen per formar govern.

El partit fundat per Beppe Grillo ha promès no entrar en aliances per formar govern. Una opció seria un acord amb el PD i l'esquerra de Lliures i Iguals, però el partit de Renzi no sembla disposat a governar amb els antisistema. Renzi també a promès que no farà com el seu predecessor Pier Luigi Bersani, que va pactar amb els grillini el 2013.

Una altra opció seria una aliança de La Lliga amb els postfeixistes Germans d'Italia, l'aposta que Steve Bannon, l'exasessor de Trump que aquests dies és a Roma fent campanya en aquest sentit.