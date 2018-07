Itàlia rescata 450 migrants al Mediterrani però el seu destí és incert

Malgrat que la majoria queden silenciades, les sortides pel Mediterrani de migrants des de Líbia no s'aturen. Aquest dissabte unes 450 persones han sigut traslladades a una embarcació italiana i a una altra de Frontex, l'agència europea de control de fronteres, després que arribessin a la vora de l'illa de Lampedusa a bord d'un vell pesquer que havia sortit des de la costa líbia.

De moment no se sap on desembarcaran. De fet, el ministre de l'Interior italià, el polèmic Matteo Salvini, ja va avançar divendres a la tarda que no permetria que el pesquer desembarqués a cap port italià. I en un primer moment fins i tot va dubtar si havia de ser Itàlia qui havia d'acollir-los en una de les seves embarcacions. Segons el diari italià 'La Repubblica', el ministre de l'Interior ha dit que desembarquen a Malta o a Líbia, no a Itàlia.

Entre Itàlia i Malta

La nau d'on venien, un vell pesquer, va sortir divendres al matí de les costes de Líbia, suposadament del port de Zuara, a prop de la frontera amb Tunísia. Segons han informat des del govern italià, quan estava a punt d'arribar a Malta va corregir la ruta per dirigir-se cap a les illes italianes de Lampedusa i de Linosa, que durant l'estiu s'omplen de turisme.

Atesa la primera negativa de Salvini el govern italià va demanar a Malta que es fes càrrec del pesquer i dels seus ocupants. La Valletta, però, va dir en un comunicat que era Itàlia qui se n'havia de fer càrrec, ja que el pesquer era més a prop de Lampedusa, territori italià, que de les seves aigües. Finalment, aquest dissabte a primera hora del matí un total de 226 persones han estat acollides per la nau italiana 'Monte Sperone', de la Guardia di Finanza italiana –la policia de frontera i de delictes fiscals del país–. Després 176 migrants han estat traslladats a la patrullera 'Protector', del dispositiu que Frontex té al Mediterrani Central.

Fins ara no hi ha notícies sobre la situació dels rescatats. Només se sap que vuit persones –infants i dones, una d'elles embarassada– han estat traslladades a l'illa de Lampedusa per rebre atenció mèdica, segons han informat fonts del ministeri de l'Interior italià.

Una situació que es repeteix

Des que la Lliga Nord, el partit de Salvini, governa amb el Moviment Cinc Estrelles a Itàlia, s'ha impulsat una política fèrria contra la immigració irregular i ja no es permet el desembarcament als seus ports d'immigrants rescatats per les ONG. Les darreres setmanes n'hi ha hagut diversos casos, alguns de tan mediàtics com el de l''Aquarius', que finalment va acabar arribant a València; o el 'Lifeboat', que el 27 de juny va atracar a Malta després d'estar-se sis dies al mar esperant a rebre un port per portar-hi 230 immigrants.

Fa un dies Salvini fins i tot va arribar a retardar el desembarcament d'un vaixell de la seva Guàrdia Costanera, la Diciotti, amb 67 immigrants transbordats d'un vaixell privat, atès que alguns havien amenaçat presumptament l'equip que els va salvar perquè creien que no els portarien a Europa. La Diciotti va arribar dijous a la tarda al port sicilià de Trapani, però Salvini no va permetre baixar als immigrants del vaixell fins a la mitjanit i dos d'ells ho van fer escortats per la policia, després que la fiscalia investigués els fets.

A més, la feina d'organitzacions humanitàries com la badalonina Proactiva Open Arms, que s'han convertit en els ulls que denuncien el que passa al Mediterrani, també és cada cop més costosa com a conseqüència de la persecució que reben des de Roma i dels socis europeus.

La política de Salvini arriba després d'anys d'arribades massives d'immigrants, tot i que a la baixa des de fa diversos mesos. Només aquest any, per exemple, han desembarcat en territori italià 17.168 immigrants procedents del nord d'Àfrica. L'any passat durant el mateix període van desembarcar-ne 86.520.