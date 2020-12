Itàlia limita més la mobilitat i no permetrà sortir del municipi ni per Nadal ni per Cap d'Any

El govern italià ha signat un decret llei que augmentarà les restriccions de mobilitat a tot el país durant les festes de Nadal. La població no podrà desplaçar-se entre regions del 21 de desembre al 6 de gener. A més, s’aplicarà també un confinament municipal en les dates assenyalades de Nadal, Sant Esteve i Cap d’Any.

Les vint regions del país es divideixen en tres zones segons el grau d’incidència del coronavirus: vermella, taronja i groga. Aquesta fórmula ha permès a Itàlia evitar el confinament total en aquesta segona onada. Fins al dia 21 no es permet entrar ni sortir de les regions taronges i vermelles, però a partir d’aleshores el confinament perimetral s'estendrà a tot el país. Però hi haurà excepcions a les restriccions de mobilitat per permetre als ciutadans anar a la feina, rebre atenció mèdica i garantir el funcionament dels serveis d'emergències.

El govern ha aguantat la pressió dels líders de les regions alpines i mantindrà tancades les pistes d’esquí fins al 7 de gener, tal com es preveia, en la línia de França i Alemanya, que volien un acord a escala europea per evitar l'obertura d'aquestes instal·lacions fins després de festes. Pel que fa als restaurants, podran obrir en algunes regions fins a les 18 h, però en altres parts del país només es podrà demanar menjar per emportar-se. I el toc de queda continuarà vigent de les 22 a les 5 h.

Entre les mesures adoptades també hi ha l’obligació de fer-se un test de covid-19 a les persones que vulguin entrar a Itàlia entre el 10 i el 21 de desembre i, en cas d'arribar de fora de l'espai Schengen, caldrà fer a més quarantena durant catorze dies. La mesura s'aplicarà a tots els viatgers que arribin al país entre el 21 de desembre i el 5 de gener.

El primer ministre, Guiseppe Conte, ha justificat les noves mesures per evitar el risc d’una tercera onada de covid-19, que “podria arribar al gener i no seria menys seriosa que la primera i la segona”. Segons ell, aquestes restriccions han de permetre que totes les regions passin a ser zona groga en poques setmanes. Però les autoritats regionals han criticat durament les decisions preses per l'executiu: en una declaració conjunta es queixen que no se'ls va consultar, cosa que ha fet impossible “ajustar les restriccions a les necessitats de les famílies”.

El debat ha sigut intens al Parlament italià. Matteo Renzi, l’anterior primer ministre i líder del partit centrista Itàlia Viva, ha criticat les mesures adoptades per Conte pel seu impacte econòmic i ha demanat restriccions més suaus. Matteo Salvini, líder del partit d’extrema dreta Lliga Nord, ha apel·lat a les emocions dient que “aquestes famílies han de continuar dividides també per Nadal". "Això és una nova prova que aquest govern no coneix Itàlia”, ha afegit.

Nou pic de defuncions

L’anunci de noves restriccions ha arribat el mateix dia que Itàlia ha registrat un nou rècord de morts per coronavirus, amb 993, superant així l’anterior màxim diari de 968, que s'havia donat el 27 de març, en plena primera onada. En aquell moment la població estava totalment confinada a tot el país.

La primera onada va afectar especialment el nord d'Itàlia, però la segona s'ha acarnissat sobretot amb les regions del sud, on ha tingut un gran impacte tant econòmic com sanitari. El nord, en canvi, ha aconseguit pal·liar ara en major mesura els efectes del covid-19.