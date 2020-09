Itàlia vota retallar un terç el nombre de parlamentaris, segons els sondejos

Sense sorpreses, el sí s'ha imposat en el referèndum per retallar en un terç el nombre de parlamentaris a Itàlia, a proposta del govern anterior. Els primers sondejos a peu d'urna donen a l'opció d'eliminar escons entre el 60% i el 64% dels vots, mentre que l'opció del no es queda amb una forquilla d'entre el 36% i el 40%.

Uns 51 milions d'italians estaven cridats a votar en el referèndum ahir diumenge i aquest dilluns per passar dels 945 representants actuals als 600, entre diputats i senadors. A més, en set regions també hi havia eleccions locals.

Amb la reforma, la Cambra dels Diputats passarà a tenir 400 membres en lloc dels 630 actuals, mentre que al Senat hi haurà 200 senadors, en lloc dels 315 actuals. La mesura no entrarà en vigor fins a la pròxima legislatura, així que de moment ses senyories continuaran als seus escons. Per executar els canvis s'han de canviar fins a tres articles de la Constitució.

La reforma ha sigut defensada històricament per l'ara governamental Moviment 5 Estrelles, que s'empara en una necessària reducció dels costos de la política i més eficiència de les institucions. En canvi, els partidaris de mantenir els escons argumenten que amb menys electes es perjudicarà la representativitat d'algunes zones del país.