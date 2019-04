Itàlia torna a negar port a 64 immigrants rescatats al mar

Un altre cop un vaixell de rescat busca port segur davant la negativa de Malta i Itàlia a deixar-lo atracar. L’embarcació va rescatar dimecres 64 persones que havien naufragat al Mediterrani central en una barca domèstica, segons va explicar l’ONG Sea-Eye, que va afirmar que es troben en aigües internacionals a prop de l’illa italiana de Lampedusa. Els homes han de dormir a coberta, malgrat la pluja, les baixes temperatures i el vent que assota la zona, mentre que es reserva l’interior per a les dones i els menors -un nen de sis anys i un nadó-. Amb tot, les condicions són molt dures per la falta d’espai habilitat.

Quan el vaixell, que porta el nom d’Alan Kurdi, el nen sirià ofegat a Turquia a l’intentar creuar a Grècia el 2015, va demanar poder atracar a Itàlia, va rebre la mateixa resposta que el govern de Roma ha donat des del mes de juny passat. Quan l’ultra Matteo Salvini es va fer càrrec del ministeri de l’Interior va advertir que els ports italians quedaven bloquejats per a les embarcacions de rescat d’immigrants, i va acusar les ONG de connivència amb els traficants de persones que actuen a Líbia. En un comunicat, el líder de la xenòfoba Lliga va demanar a Alemanya -el vaixell que va fer el rescat dimecres porta una bandera d’aquest país- que es faci càrrec del passatge i autoritzi l’entrada de l’embarcació al port d’Hamburg. L’operació obligaria l’ Alan Kurdi a desviar-se, perfilar la costa de la península Ibèrica i enfilar-se per l’Atlàntic en una ruta que duraria quatre setmanes, és a dir, inassumible per a la tripulació i els immigrants. A bord del vaixell no hi ha prou aliments ni aigua potable per a tanta gent, així que els responsables de l’ONG ni s’ho plantegen.

En situacions similars anteriors, Itàlia o Malta només s’han fet càrrec dels immigrants malalts que requerien atenció mèdica però han deixat durant dies la resta de passatgers a la intempèrie fins que altres socis europeus han acordat repartir-se’ls. Al juny, Salvini es va negar a auxiliar l’ Aquarius, que portava 630 nàufrags a bord i finalment van trobar port a València. Però això va representar allargar l’agonia d’unes persones que ja arriben sota mínims, després de setmanes o mesos de viatge i d’hores d’estar flotant a l’aigua.

A través del compte de Twitter, l’ONG alemanya va alertar que les condicions meteorològiques estan empitjorant, ja que s’acosta un temporal amb fortes ratxes de vent i pluja abundant. El vaixell està en contacte amb el govern alemany, a l’espera que li doni una solució viable o que algun altre país de la UE accepti deixar baixar les 64 persones que esperen a bord.