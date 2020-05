Itàlia fitxarà vigilants perquè es mantingui la distància de seguretat

Policies de balcó o xèrifs d’escala. Són molt els noms sorgits durant el confinament per definir ciutadans que des de l’interior de casa seva apuntaven el dit acusador contra els veïns que semblaven no respectar les normes. Ara Itàlia recorrerà a desocupats voluntaris per traslladar aquest model de vigilància ciutadana als carrers.

El ministre d’Afers Regionals, Francesco Boccia, i el president de l’Associació Nacional d’Ajuntaments Italians (ANCI), Antonio Decaro, van anunciar ahir la contractació de 60.000 “assistents cívics” que s’encarregaran de recórrer els carrers i les places del país “per col·laborar en el respecte del distanciament social i donar suport a la part més feble de la població”. Els municipis podran recórrer a aquests assistents “per fer complir totes les mesures implementades per contenir la propagació del virus”, van assegurar en una nota conjunta. “Ara és el moment de reclutar tots els ciutadans que vulguin ajudar el país demostrant gran sentit cívic”, van afegir.

L’oferta està dirigida a aturats o beneficiaris d’algun tipus de subsidi d’atur que vulguin col·laborar de manera voluntària, coordinats per la Protecció Civil. “Han sigut els voluntaris, juntament amb els administradors locals, els que s’han encarregat d’ajudar els que més ho necessitaven durant la fase de confinament. I és a ells a qui volem confiar les nostres comunitats en aquesta nova i complexa fase en què tractem de viure amb el virus”, va dir el representant dels alcaldes.

Itàlia va fer un pas més en la seva desescalada aquesta setmana, avançant gairebé 15 dies la data prevista per passar a l’anomenada fase dos, que al país transalpí implica la reobertura de totes les activitats comercials i la possibilitat per a bars i restaurants de recuperar el servei a les taules. En el primer cap de setmana postconfinament, les platges i les zones més concorregudes del centre de les ciutats italianes es van omplir de persones que sovint no respectaven les normes mínimes per garantir la distància de seguretat ni portaven dispositius bàsics com mascaretes, que a la Llombardia són obligatòries també pel carrer.

A la carretera que voreja el passeig marítim de Nàpols, on es concentren molts locals nocturns, es van registrar embussos fins a les quatre de la matinada, com qualsevol dissabte anterior a la pandèmia. A Torí, Màntua o Perusa molts joves es van concentrar a les portes dels pubs, mentre que a la capital l’ajuntament va precintar algunes fonts i la policia local va patrullar els barris més freqüentats pels romans per evitar aglomeracions.

Una estampa diferent es va viure a Milà, on la zona dels Navigli, una de les preferides pels milanesos per dur a terme el ritual de l’aperitiu, no va patir l’assalt de dies passats, probablement a causa del mal temps i de les advertències de l’alcalde de la ciutat, Beppe Sala, que va amenaçar amb tancar els locals que no respectin les normes.

El retorn a la vida nocturna ha encès les alarmes i ha acabat amb la paciència dels administradors locals, que han augmentant els controls i han amenaçat amb imposar tocs de queda. A la ciutat llombarda de Brescia, una de les més castigades per la difusió del covid-19, les aglomeracions que es van produir divendres a la nit van portar a l’alcalde, Emilio Del Bono, a avançar el tancament dels pubs del centre de la ciutat a les 21.30 h a partir de dissabte. A Bèrgam, ciutat símbol de la tragèdia, només es podrà circular en un únic sentit en alguns carrers del centre. El president de la Llombardia, Attilio Fontana, va advertir que la regió podria imposar noves restriccions en el cas que “alguns inconscients” tiressin per terra “tota la feina aconseguida gràcies a la bona voluntat de la majoria dels ciutadans”.

El primer ministre, Giuseppe Conte, va recordar fa uns dies que encara “no és el moment de festes, ambient nocturn i aglomeracions”. “Si el pitjor ha passat és gràcies als ciutadans que han canviat els seus estils de vida. Però en aquesta etapa, més que mai, continua sent fonamental el respecte de la distància de seguretat i l’ús de mascaretes quan sigui necessari”.