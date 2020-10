Ja no només James Bond tindrà llicència per matar

A l'espera que arribi l'esperada estrena del nou James Bond, que s'ha ajornat per segona vegada fins a l'abril de l'any vinent davant dels nous rebrots de coronavirus arreu del món, el Regne Unit ha decidit que no pot quedar indefens davant dels perills que l'amenacen.

Així, en una polèmica decisió, a la qual s'han oposat una vintena de diputats laboristes, tot i la recomanació del seu líder de només abstenir-se, i alguns destacats membres del Partit Conservador, el Parlament britànic ha aprovat aquesta nit passada, per primera vegada, que els oficials encoberts de la policia, o bé que treballin per a la policia, així com els agents del servei d'espionatge interior, MI5, puguin cometre crims legalment en el decurs de les seves accions. La llei encara ha de completar el seu recorregut legislatiu tant pels Comuns com per la Cambra dels Lords, però la sanció sobre els principis generals obtinguda aquesta nit passada garanteix que, finalment, en rebrà la llum verda.

Tot i així, la llei que ho fa possible no especifica el tipus de crim que està cobert per la legislació. Els crítics amb el projecte han demanat que se n'excloguin l'assassinat o els actes de violència extremadament greu, però no se n'han sortit.

La controvertida llei arriba després d'anys de discussions i de batalles legals per forçar l'MI5 i el govern a revelar les normes secretes que regulen quan un informant o un agent pot incomplir la llei. Els últims anys, per exemple, hi ha hagut dues denúncies contra un oficial infiltrat en una organització ecologista per simular una relació sentimental amb una activista quan l'únic que pretenia era obtenir-ne informació.

27 atacs terroristes avortats

Arran d'una d'aquestes denúncies, i de les demandes de diferents grups legals, el Tribunal Suprem va emetre una sentència l'any passat en què va determinar que, si bé l'MI5 tenia un poder "implícit" per autoritzar crims, no volia dir que ningú implicat fos immune al processament. La nova llei és una resposta a aquest buit. En principi, la llei obliga l'agent i l'agència implicada a demostrar la "necessitat" de cometre el crim i la "proporcionalitat". Ras i curt, l'excusa del mal menor que, de fet, obre la porta a una discrecionalitat dels diferents responsables de seguretat.

Durant la discussió parlamentària, que s'ha allargat gairebé fins a la mitjanit, el ministre de l'Interior, James Brokenshire, ha assegurat que el projecte "ajudaria a mantenir el país segur". De fet, va recordar els comentaris del director general de l'MI5, Ken McCallum, que afirmava que operacions que havien implicat el trencament de la legalitat havien frustrat 27 atacs terroristes al Regne Unit des del març del 2017.