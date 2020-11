El Japó, Austràlia i Corea del Sud truquen també a Biden, mentre que Rússia, la Xina i el Brasil esperen

Han passat cinc dies des que Joe Biden va ser proclamat president electe dels Estats Units, i Donald Trump segueix sense admetre la derrota. Però els principals líders polítics estrangers semblen confiar més que Trump en el sistema electoral nord-americà i no s'han esperat a saber el resultat de la batalla legal del president per trucar a Biden i oferir-se a treballar amb ell. Això malgrat que l'encara secretari d'Estat i cap de la diplomàcia nord-americana, Mike Pompeo, insistia dimarts a pronosticar un "segon mandat de Trump".

Aquest dijous, Biden ha parlat per telèfon amb el primer ministre del Japó, Yoshihide Suga, cap d'un país amb què Donald Trump ha mantingut una forta aliança. També li han arribat trucades del president de Corea del Sud, Moon Jae-in, i del primer ministre d'Austràlia, Scott Morrison.

Les felicitacions a Biden li van ploure a través de les xarxes socials des del mateix dissabte, amb representants de països com el Canadà, Colòmbia, l'Iraq, l'Índia i també Espanya, entre molts altres. A principis de setmana, Biden va parlar per telèfon amb el president de França, Emmanuel Macron; la cancellera alemanya, Angela Merkel; el primer ministre britànic, Boris Johnson, i el taoiseach d'Irlanda, Michael Martin.

Entre els que han reconegut públicament la victòria de Biden també hi ha aliats de Trump com el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, i el president de Turquia, Recep Tayyip Erdogan.

En canvi, els líders de la Xina i Rússia han evitat fins ara felicitar Biden i tant un govern com l'altre s'han referit a les batalles legals obertes pel recompte de vots per argumentar la seva espera, igual que ho ha fet el president de Mèxic, Andrés Manuel López Obrador. Al Brasil, Jair Bolsonaro també segueix sense reconèixer la victòria de Biden, tot i que el cap de la Cambra dels Diputats brasilera sí que ho ha fet.

Aliats clau a l'Àsia-Pacífic

Ara, tres aliats clau dels Estats Units a l'Àsia-Pacífic, com són el Japó, Corea del Sud i Austràlia, sí que han trucat a Biden per felicitar-lo i per començar a treballar amb la nova administració.

"El president electe Biden ha dit que espera enfortir l'aliança dels Estats Units amb el Japó i treballar junts per un Indopacífic lliure i obert", ha explicat Suga als periodistes aquest dijous. El seu predecessor fins fa pocs mesos, Shinzo Abe, havia estat un dels estrets col·laboradors de Trump a la regió, mantenint l'aliança tradicional dels dos països malgrat els apropaments de l'encara president a Corea del Nord, que ha seguit fent tests de míssils sobre el mar del Japó, i malgrat els seus intents de quadruplicar la factura de Tòquio per les bases militars nord-americanes al país.

En la seva conversa amb Moon Jae-in, Biden ha reafirmat el compromís dels Estats Units en la defensa de Corea del Sud, un país que ha qualificat "d'eix central de la seguretat i prosperitat a la regió indopacífica", segons el que ha explicat el portaveu del govern sud-coreà, Kang Min-seok. "El president Moon li ha demanat una cooperació estreta per desenvolupar l'aliança bilateral i per a la desnuclearització i la pau a la península Coreana", i "Biden ha assegurat que cooperaria per intentar resoldre el tema nuclear a Corea del Nord", ha afegit el portaveu.

El president Trump i el líder de Corea del Nord, Kim Jong-un, van celebrar dues cimeres i una trobada informal per tractar de pactar la desnuclearització de la Península, però després del fracàs de la segona trobada, al Vietnam, les converses es van estancar. Durant el diàleg, de fet, Trump es va manifestar disposat a aturar les maniobres militars conjuntes amb Corea del Sud per aconseguir l'acord amb Kim Jong-un i fins i tot es va plantejar retirar totes les seves forces de la regió, en contra de l'opinió dels seus propis assessors i dels interessos de Seül.

En la seva trucada, Biden hauria dit que no pensa reunir-se amb Kim Jong-un si no és amb condicions prèvies, però que s'afegia al "principi de la diplomàcia" per tractar les qüestions de la regió. Igual que el Japó, Corea del Sud confia també que Biden posi fi a la negociació iniciada per Trump, que reclamava a Seül fins a cinc cops més diners per mantenir les seves tropes a la Península.

Per la seva banda, el primer ministre d'Austràlia, Scott Morrison, ha explicat que també havia parlat amb Biden d'estrènyer la col·laboració en assumptes com les tecnologies de reducció d'emissions contaminants, entre altres qüestions.

Els nous reconeixements internacionals arriben després que els aliats tradicionals de Washington fessin el primer pas. El Canadà, França, Alemanya, el Regne Unit i Irlanda van concedir la victòria a Biden amb trucades de felicitació a Biden ja a principis de setmana. Amb ells el president electe es va comprometre a refermar l'aliança del país amb l'OTAN i també amb la lluita contra el canvi climàtic, i revertir així la tendència de l'administració Trump.

Today, President-elect Joe Biden took part in separate congratulatory calls with the leaders of France, Germany, Ireland, and the United Kingdom. pic.twitter.com/vCyAVVF3qw — Biden-Harris Presidential Transition (@Transition46) November 10, 2020

Biden segueix tirant endavant el procés de transició malgrat que la Casa Blanca encara no li ha donat llum verda formal, i aquest mateix dimecres al vespre nomenava un dels càrrecs més importants del govern, el del cap de gabinet de la Casa Blanca. Serà Ron Klain, que va ser el seu cap de gabinet entre el 2008 i el 2011, quan Biden era vicepresident d'Obama.

Klain també va ser cap de gabinet del vicepresident Al Gore, per al qual va treballar també com a advocat principal en la seva batalla pel recompte electoral contra George W. Bush l'any 2000. Klain també és conegut per haver estat el cap del dispositiu contra l'Ebola durant l'administració de Barack Obama, i ha treballat en diverses campanyes demòcrates, fins i tot amb el mateix Joe Biden als anys 80 i en la del 2008.

"La profunda i variada experiència i la capacitat de Ron Klain per treballar amb gent de tot l'espectre polític és precisament el que necessito en un cap de gabinet de la Casa Blanca quan afrontem aquest moment de crisi i pretenem unir de nou aquest país", ha dit Biden en un tuit.