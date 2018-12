El Japó eleva la despesa militar per competir amb la Xina i Rússia com a potència regional

El Japó comprarà 45 avions de combat F-35 als Estats Units, que se sumaran als 42 ja encarregats, a més de míssils de llarg recorregut i altres equips en el marc d'un programa de defensa a deu anys que deixa clara la intenció del Japó de convertir-se en poder regional davant de la potència militar de la Xina i el ressorgiment de Rússia.



El pla de defensa presentat aquest dimarts pel primer ministre nipó, Shinzo Abe, aposta per incrementar la despesa militar per donar suport a les forces dels Estats Units que s'enfronten a l'exèrcit de Xina al Pacífic occidental.



"Els Estats Units continuen sent la nació més poderosa del món, però sorgeixen rivalitats nacionals i reconeixem la importància d'una competició estratègica tant amb la Xina com amb la Rússia, ja que desafien l'ordre regional", ha dit Abe. Segons el pla aprovat, la nova estratègia ha estat influïda sobretot pels EUA, seguits de la Xina, Corea del Nord i Rússia.



La Xina, segona potència econòmica mundial, està desplegant més vaixells i avions per patrullar a les aigües properes al Japó, mentre que Corea del Nord encara no ha complert la promesa de desmantellar els seus programes nuclears, feta en el marc del procés de diàleg i desglaç amb Corea del Sud i els EUA.



La reacció de Pequín no s'ha fet esperar. "El que està fent el Japó no és ni favorable a la millora i el desenvolupament de les relacions entre la Xina i el Japó, ni tampoc per al context més ampli de la pau i l'estabilitat regionals",ha dit la portaveu del ministeri d'Afers Exteriors, Hua Chunying. "La Xina expressa una forta insatisfacció i oposició davant d'això", afegia.



Rússia, per la seva banda, havia anunciat dilluns la construcció de nous quarters per a les seves tropes a les illes ocupades al Japó al final de la Segona Guerra Mundial i que són encara motiu de disputa territorial entre els dos països.

La compra dels nous avions de combat als Estats Units per valor de 4.000 milions de dòlars, a més d'un objectiu militar, té també un objectiu polític estratègic, com un intent de complaure l'administració de Donald Trump per evitar la guerra comercial. Trump, que ha amenaçat el Japó amb taxes sobre les importacions de cotxes nipons, va agrair a Abe que comprés els F-35 quan es van trobar a la cimera del G-20 a Argentina.

El Japó té previst gastar 25.500 milions de iens (224.700 milions de dòlars) en equips militars durant els propers cinc anys, un 6,4% més que el pla previ de cinc anys. La reducció de costos alliberarà 2.000 milions de iens més per a les compres, deia el document de contractació.