El Japó demana als ciutadans que no surtin de casa per vacances

Les vacances que començaran al Japó aquest dimecres, 29 d’abril, per celebrar la primavera suposen un nou repte per al govern. Els últims dies el primer ministre, Shinzo Abe, ha fet una crida a la ciutadania perquè, malgrat el bon temps i l’absència de sancions -el Japó, per llei, no pot fer obligatori el confinament-, eviti sortir de casa. La vigència de l’estat d’emergència expira el 6 de maig, però els casos de coronavirus continuen augmentant i els mitjans locals ja apunten que es podria allargar més.

El Japó fa tres setmanes que està confinat, però Abe va insistir que aquest període vacacional és especialment delicat perquè els japonesos acostumen a aprofitar-lo per viatjar i anar a veure la família, cosa que ara mateix podria multiplicar els contagis de coronavirus a tot el país. “Aquesta Setmana Daurada, en lloc d’anar a casa en persona, aneu-hi fent servir una videotrucada”, va demanar.

“Tot i que no hi ha penalitzacions, la gent respecta la recomanació de confinament a nivell personal”, explica a l’ARA Ko Tazawa, catedràtic de la Universitat de Hosei, a Tòquio. Amb tot, apunta, “a la feina és difícil respectar el confinament”. El govern japonès ha optat per delegar la presa de decisions sobre el confinament a les autoritats locals. De fet, la governadora de Tòquio, Yuriko Koike, va proposar dijous que es prenguin més mesures per mantenir la ciutadania a casa i va demanar a les empreses que permetin als treballadors lliurar durant almenys dotze dies, en el que va anomenar les “Setmanes de Ser a Casa”, fent una analogia amb el nom oficial de la festivitat, tal com informava Nikkei Asian Review.

A aquesta petició s’hi van sumar també els governs de les prefectures de Chiba, Saitama i Kanagawa. Koike ha sigut una de les veus més insistents en la necessitat d’imposar el distanciament social a la ciutat. A més, segons l’agència Reuters, la governadora va demanar als ciutadans que només vagin al supermercat un cop cada tres dies com a màxim, després d’haver rebut queixes perquè hi havia massa gent a les botigues.

Tallar les roses a la primavera

Els japonesos hauran de renunciar a les vacances i, d’alguna manera, també a la primavera, perquè nombroses autoritats locals han decidit tallar desenes de milers de flors per evitar que la gent vagi a veure-les, segons explicaven el diari anglès The Guardian i el japonès The Mainichi.

En aquest país, una tradició popular és passejar entre les roses i les tulipes i s’hi celebren diversos festivals de flors, que ara es podrien convertir en un focus d’infecció. Tot i que els festivals s’han cancel·lat -com el de la rosa a Tòquio-, el parc encara és obert al públic i per això el govern local va decidir desfer-se de les roses. El mateix procediment s’ha seguit amb les tulipes.

El primer ministre Abe va anunciar l’estat d’emergència el 7 d’abril per a set prefectures, incloent-hi Osaka i Tòquio, la ciutat més afectada pel covid-19. Passades les vacances, el govern decidirà si estén el confinament: fins diumenge, el Japó sumava 13.231 casos de covid-19 confirmats i 360 morts, però podrien ser més perquè el país no ha fet grans campanyes de tests per detectar els infectats. Segons la pàgina web Worldometers, que recull dades oficials de tot el món, se n’han fet 135.983, poc més d’un per cada milió d’habitants [segons les dades del 24 d’abril]. La corba és ascendent, però el ritme de contagis és més lent ara que s’aplica el confinament.

A banda de les mesures de confinament, el govern del Japó ha emès ordres recomanant a la ciutadania que no viatgi a uns quants països, com els Estats Units, Espanya i Itàlia. Divendres passat, l’executiu va publicar una nova ordre en què recomanava evitar catorze països més, entre els quals el Perú i la República Dominicana. En total, són 70 els estats on es desaconsella viatjar ara mateix.