Joe Biden ja es veu com a candidat demòcrata a la Casa Blanca

No és una qüestió matemàtica, és una qüestió d'inèrcia. No és que Bernie Sanders ja no tingui opcions, és que el Partit Demòcrata ha reaccionat a temps per evitar-ho. Sense subtileses, i en poc més d'una setmana, l' establishment ha executat una operació summament efectiva i articulada al voltant de Joe Biden. Amb Donald Trump esperant al novembre, l’aparell ha conclòs que era massa arriscat enfrontar-s’hi amb les propostes socialdemòcrates del senador. Davant d’un ventall de fins a onze candidats a l'inici de les primàries, ha decidit que la multitud era un risc. Amb l'esquerra decantada per Bernie Sanders, ha intervingut per obrir el camí al segon d'Obama dins el flanc moderat. Del Superdimarts al dimarts, Joe Biden ha passat del purgatori al cel.

Fa set dies, l’ex-vicepresident va aconseguir imposar-se en vots en deu dels catorze estats en joc, tot i que Bernie Sanders probablement es quedarà amb Califòrnia, el tros més gran del pastís de delegats. Aquesta matinada, amb sis estats, el primer premi se l’ha endut Biden que s'ha imposat a Michigan, un estat en el qual Sanders es va imposar fa quatre anys a Hillary Clinton. No reparteix ni un terç dels delegats que surten de Califòrnia, però és fonamental per decantar la balança de les presidencials. Un dels estats frontissa que decideix les eleccions, mentre que Califòrnia es dóna per descomptat que és territori del Partit Demòcrata. El missatge ha calat entre els votants: Joe Biden és l'aposta segura per vèncer al novembre.

Hi ha pressa per tancar les primàries i concentrar-se com més aviat millor a posar en marxa tota la maquinària al voltant de Joe Biden. Guy Cecil, el president de Priorities USA, principal Súper PAC demòcrata, ha assegurat a Twitter que "les matemàtiques estan ara clares" i ha donat per liquidades les primàries. Trencant la seva neutralitat, ha anunciat que ajudarà Biden a derrotar Donald Trump.

The math is now clear. Joe Biden is going to be the Democratic nominee for President and @prioritiesUSA is going to do everything we can to help him defeat Donald Trump in November. I hope others will join us in the fight. — Guy Cecil (@guycecil) March 11, 2020

Per la seva banda, en la seva nova funció com a comentarista de CNN, l'ex-candidat presidencial Andrew Yang, que proposava l'establiment d'un renda bàsica universal per a cada ciutadà, s'ha sumat al cor de suports de Biden. Especialment cridaner, però, ha estat el comentari a la NPR, la ràdio pública nord-americana, de Jim Clyburne, el veterà congressista afroamericà el suport del qual va ser fonamental per a la victòria de l'ex-vicepresident a Carolina de Sud. Directament ha suggerit la cancel·lació de la resta de les primàries per evitar que Joe Biden "es fiqui en problemes".

La nit electoral ha vingut precedida de l'anunci de la suspensió dels mítings que tenien programats tant Joe Biden com Bernie Sanders per l'alerta sanitària davant la propagació del coronavirus. Mentre que el senador ha optat per no fer declaracions públiques després de saber-se bona part dels resultats, l'ex-vicepresident ha comparegut a la seu central de la seva campanya, a Filadèlfia, per celebrar per tercera jornada consecutiva que "estem realment vius". Tant que ha arribat fins i tot a dirigir-se als seguidors de Sanders, de qui ha ressaltat la seva "incansable energia i passió". Potser en previsió d'una possible desmobilització el novembre dels seguidors del senador, els ha assegurat que "compartim un objectiu comú". Es diu Donald Trump. Si Biden és proclamat candidat, necessitarà que la joventut que fa costat a Bernie Sanders no es quedi a casa.