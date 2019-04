Joe Biden presenta la seva candidatura a les eleccions del 2020

L'exvicepresident dels Estats Units Joe Biden ha presentat finalment aquest dijous la seva candidatura a la presidència del país, un pas esperat des de fa temps a les files demòcrates, que viuran les primàries més obertes de la seva història.

En un vídeo penjat a les xarxes socials, Biden assegura que es presenta a la presidència alertat per "l'amenaça a l'ànima nord-americana" que representa l'actual president dels EUA, Donald Trump. De fet, Biden centra el seu missatge en els fets de Charlottesville del 2017, quan "neonazis i supremacistes blancs es van manifestar obertament i un grup de ciutadans valents els van plantar cara", un incident que va acabar amb la mort d'una dona atropellada per un dels supremacistes.

"Llavors el president dels Estats Units va astorar el món i va sacsejar la consciència d'aquesta nació. Va dir que, cito, «hi ha molt bona gent als dos bàndols». ¿Molt bona gent als dos bàndols? Amb aquelles paraules, el president dels EUA va establir una equivalència moral entre els que estenen l'odi i els que tenen la valentia d'enfrontar-s'hi", diu Biden al vídeo.

The core values of this nation… our standing in the world… our very democracy...everything that has made America -- America --is at stake. That’s why today I’m announcing my candidacy for President of the United States. #Joe2020 https://t.co/jzaQbyTEz3