Mor John Hume, Nobel de la pau per la fi de la violència a Irlanda del Nord

John Hume, que va guanyar el premi Nobel de la pau com a figura clau per posar fi a la violència a Irlanda del Nord i aconseguir que es firmés un acord de pau, ha mort als 83 anys, segons ha informat la seva família aquest dilluns. El polític patia demència i estava ingressat en un centre de gent gran a Londonderry.

"Estem profundament tristos d'anunciar que el John ha mort en pau avui a primera hora després d'una curta malaltia", diu el comunicat que ha difós la família. I afegeix: "Volem enviar un profund i sentit agraïment a les infermeres de la llar d'avis Owen Mor, a Derry. La cura que ha rebut el John durant els últims mesos de la seva vida ha estat excepcional. El John ha sigut marit, pare, avi, besavi i germà. Ha estat molt estimat i la seva pèrdua serà molt sentida per tota la seva família".

Hume va ser líder del Partit Socialdemòcrata i Laborista d'Irlanda de Nord (SDLP) i es va convertir en l'artífex del procés de pau que va culminar amb la signatura de l'històric Acord de Divendres Sant el 1998, que va posar fi a trenta anys de violència entre els paramilitars protestants d'Irlanda de Nord i els republicans del ja inactiu Exèrcit Republicà Irlandès (IRA).

Hume sempre va defensar la necessitat de mantenir contactes amb el Sinn Féin, el braç polític de l'IRA, per guanyar-se la seva confiança per iniciar un procés de pau que posés fi a la violència. Així mateix la seva tasca va ser crucial per superar les divisions entre catòlics i protestants. Tot plegat va fer que fos reconegut amb el premi Nobel de la pau l'any 1998, un guardó que va compartir amb l'exlíder del Partit Unionista d'Irlanda de Nord David Trimble.

Reaccions

Un cop s'ha sabut la notícia de la mort del reconegut polític, l'ex primer ministre britànic laborista Tony Blair, que encapçalava el govern britànic quan es va signar l'acord de pau, ha qualificat d'èpics els esforços de Hume per aconseguir la reconciliació a Irlanda del Nord. "John Hume va ser un tità polític, un visionari que es va negar a creure que el futur havia de ser el mateix que el passat. La seva contribució a la pau a Irlanda del Nord va ser èpica, raó per la qual serà recordat", ha afirmat Blair, que va arribar al poder el maig del 1997. "Ell va influir en les meves polítiques de moltes maneres, però la seva creença que calia treballar tot i les diferències per trobar un compromís m'acompanyarà sempre", ha afegit.

Per la seva banda, l'ex primer ministre conservador John Major, predecessor de Blair al govern britànic, ha subratllat que Hume va estar compromès amb la pau durant gran part de la seva vida. "Pocs polítics van invertir tant de temps i tanta energia en aquest objectiu, i pocs van intentar canviar amb tanta determinació unes actituds enquistades", ha declarat l'exmandatari. "Les comunitats que es van transformar en veïnats pacífics poden retre homenatge a un dels seus més fervents guerrers de la pau", ha afegit John Major referint-se a Hume.

Finalment, el president irlandès, Michael Higgins, ha recordat que Hume va transformar la política a Irlanda, i ha destacat la seva valentia personal i el seu lideratge a Irlanda de Nord.