El senador John McCain abandona el tractament contra el càncer

El senador republicà nord-americà John McCain ha decidit suspendre el tractament contra el càncer cerebral que l'ha allunyat de la política en els últims mesos, segons ha informat aquest divendres la seva família. "Amb la seva força de voluntat habitual, ara ha optat per interrompre el tractament mèdic", ha assenyalat la família de McCain en un comunicat.

McCain, de 81 anys, va ser diagnosticat amb un tipus agressiu de càncer cerebral l'any passat i ha rebut tractament al seu estat d'origen, Arizona, però malgrat la malaltia, el senador va continuar durant mesos la tasca legislativa i va seguir controlant els moviments del seu equip a Washington.

En el comunicat difós als mitjans de comunicació nord-americans la seva família diu: "L'any passat el senador John McCain va compartir amb els nord-americans les notícies que la nostra família ja coneixia: li havien diagnosticat un glioblastoma agressiu i el pronòstic era greu". "Des de llavors, el John ha superat les expectatives de la seva supervivència, però el progrés de la malaltia i l'edat, que avança inexorablement, han anunciat el seu veredicte".

My family is deeply appreciative of all the love and generosity you have shown us during this past year. Thank you for all your continued support and prayers. We could not have made it this far without you - you've given us strength to carry on. pic.twitter.com/KuAQSASoa7