Boris Johnson insinua que tornarà a suspendre el Parlament, tot i el veredicte del Tribunal Suprem

Boris Johnson pensa presentar batalla política a la decisió que el Tribunal Suprem ha pres aquest dimarts al matí de declarar "il·legal, nul·la i sense efecte" la suspensió del Parlament que va demanar a la reina a finals d'agost, i que es va fer efectiva en les primeres hores de la matinada del 10 de setembre. Així, el 'premier' està considerant la possibilitat de tornar a suspendre el Parlament, segons ha insinuat en unes ambigües declaracions a la BBC des de Nova York, on és per assistir a la cimera sobre el canvi climàtic de les Nacions Unides i també a l'Assemblea General.

Johnson ha assegurat: "No crec que els jutges hagin dit que no [pugui tornar a suspendre el Parlament]. El que ha decidit és que la suspensió que nosaltres vam decidir no és una acció que puguin aprovar, en un inusual veredicte dels jutges. Des del meu punt de vista, la prorrogació del Parlament és una prerrogativa molt antiga i no ha estat contestada abans d'aquesta manera. Però el cert és que nosaltres persistirem i farem realitat el Brexit el 31 d'octubre. Per descomptat, ara el Parlament tornarà, ho respectarem".

Johnson s'ha mostrat molt decebut per una sentència que pot tenir conseqüències devastadores per al seu futur polític: "Aquest és un veredicte que respectarem, perquè respectem el procés judicial. Haig de dir, però, que estic molt en desacord amb el que els jutges han dictaminat. No crec que sigui correcte. Penso, però, que de totes formes hi ha unes bones raons per dur a terme el Discurs de la Reina, i ho farem."

"No crec que els jutges hagin remotament exclòs la possibilitat que tinguem un Discurs de la Reina –ha continuat–, però el que farem, certament, serà assegurar-nos que el Parlament tindrà prou temps per debatre el Brexit, que ja portem debatent tres anys. Ara és el moment per a nosaltres d'aconseguir un pacte i sortir de la UE el 31 d'octubre, i això és el que farem".

El Discurs de la Reina és l'acte protocol·lari amb què el govern presenta, en un nou període de sessions, el seu programa legislatiu. Per fer-ho, però, ha de prorrogar o suspendre el Parlament. Si Johnson vol complir amb la seva paraula, hauria de tornar a demanar a la reina la suspensió. El Suprem ha indicat, però, que en el millor dels casos només calen entre "quatre i sis dies", no les cinc setmanes durant les quals Johnson volia tancar els Comuns.

Sense voler entrar en les conseqüències polítiques de la sentència, Johnson ha reiterat el discurs habitual en relació amb el Brexit com l'únic clau roent a què agafar-se en el moment més difícil del seu curt mandat: "El més important és fer realitat el Brexit el 31 d'octubre –ha insistit–. Clarament, els demandants en aquest cas volen frustrar el Brexit i aturar-lo, i crec que seria molt infortunat que el Parlament fes possible aquest objectiu, perquè el poble vol fer realitat el Brexit. [Ens] ho posaran més difícil, però ho farem".

I, com de costum els últims dies, ha assegurat que l'acord amb la Unió Europea és més a prop que mai, malgrat que no hi ha cap evidència que les seves paraules siguin certes. "D'acord amb la llei actual, el Regne Unit deixarà la Unió Europea el 31 d'octubre sigui com sigui. Però el més interessant i excitant per a nosaltres ara és aconseguir un bon tracte i és en el que estem treballant, i no ho fan més fàcil així".

Arran del terratrèmol polític que ha desfermat la sentència, Boris Johnson ha avançat el seu retorn al Regne Unit i serà aquest dimecres al matí a Westminster quan el Parlament reobrirà les seves portes, a les 11.30 h (hora de Londres).