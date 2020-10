Johnson i Von der Leyen prorroguen les converses del post-Brexit

El primer ministre britànic, Boris Johnson, i la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, s’han posat pràcticament al capdavant de les negociacions polítiques de l’acord comercial del post-Brexit, que han ampliat a aquest mes d’octubre, després de constatar al final de la novena ronda de negociacions, que va concloure divendres, que hi ha hagut avenços, tot i que encara es mantenen importants diferències. “Sobretot, però no només, en les àrees de la pesca, la igualtat de condicions i la governança”, d’acord amb el comunicat conjunt que van emetre ahir, després de la videoconferència que van celebrar. En tot cas, en un signe de canvi de registre, de qüestions tècniques a polítiques, Johnson i Von der Leyen van acordar que mantindran converses directes “periòdicament” amb l’esperança d’arribar a un compromís “si és possible”, una expressió que genera dubtes sobre la viabilitat real del pacte comercial.

Tot i això, el premier i la presidenta han instat els negociadors en cap, Michel Barnier (Unió Europea) i David Frost (Regne Unit) a treballar “intensament per intentar tancar aquestes bretxes”. Barnier es traslladarà a Londres dimarts per continuar el procés, però abans s’entrevistarà a Berlín amb la cancellera alemanya, Angela Merkel, que divendres parlava de la necessitat d’una “flexibilitat” més gran de la Unió.

A hores d’ara sembla difícil que la pròxima cimera comunitària del 15 i el 16 d’octubre pugui ser la de la ratificació del pacte, com era la voluntat de Boris Johnson, que veia les dates de la trobada com el moment límit per saber si seria possible arribar-hi. Downing Street considera, però, que a mitjans de mes hi ha d’haver prou informació per saber si l’acord és factible, tot i que la materialització definitiva es retardi fins a finals de mes o bé als primers dies de novembre.