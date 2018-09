Johnson afirma que el pla del Brexit de May és “un desastre”

Fa un parell de mesos era al mateix vaixell i ara treballa per promoure-hi un motí i agafar-ne el timó, o directament per enfonsar-lo. Boris Johnson, exministre d’Afers Estrangers de Theresa May fins al començament del juliol passat, va aprofitar ahir la represa del curs polític al Regne Unit per emprendre l’atac més dur que ha llançat fins ara contra el pla de negociació del Brexit de Theresa May. L’excap del Foreign Office va qualificar la proposta de la premier de “desastre” en un demolidor article publicat a la seva columna del dilluns al diari Daily Telegraph, una feina que li reporta uns ingressos de 5.250 euros setmanals.

Mercat únic per a béns

L’atac sense pal·liatius contra el Brexit tou de May el va llançar l’endemà que la premier publiqués un altre article emfasitzant un cop més les virtuts de la seva estratègia, i garantint a l’opinió pública que no hi hauria un nou referèndum tot i la creixent demanda en certs sectors socials perquè es faci. Conegut com a pla de Chequers, l’executiu britànic -del qual el mateix Boris Johnson formava part- va aprovar aquesta estratègia de May el 6 de juliol passat de manera col·legiada. La iniciativa proposa a la Unió Europea (UE) la creació d’una àrea de lliure comerç, a la pràctica un mercat únic per a béns, evitant així l’establiment de controls de duanes i mantenint oberta la frontera entre la República d’Irlanda i Irlanda del Nord. Per fer-ho possible, el Regne Unit adoptaria les mateixes normes reguladores que la UE, tot i que només per als esmentats béns de consum i no per als serveis.

Johnson va dimitir del govern hores després que ho fes el ministre del Brexit, David Davis, molt en desacord des del primer moment amb l’estratègia de May. Des d’aleshores, l’exministre s’havia mostrat relativament callat. La bomba llançada ahir només s’entén per la imminència de les setmanes clau en les negociacions amb Brussel·les, i també per la celebració, a finals de mes, del congrés de tardor del Partit Conservador, en què la primera ministra es jugarà el futur polític. La reunió, de fet, esdevindrà una olla a pressió per la tensió entre els brexiters radicals, partidaris de trencar amb la UE sense acord, i els moderats. Johnson, a més, podria considerar les opcions per optar al càrrec de May.

En un exemple més de la pugna interna brutal entre els tories arran del Brexit, Downing Street va desqualificar el text de Johnson. La portaveu de la premier va assegurar que l’article no contenia “cap nova idea”, i assegurava que el pla de Chequers “és una proposta seriosa”.

Però no serà l’única. L’article de Johnson coincideix amb l’anunci d’una nova proposta de l’exministre Davis, que discutirà el grup que lidera el diputat ultrabrexiter Jacob Rees-Mogg. També ahir se’n va anunciar una altra, en aquest cas de l’antic remain (a favor de continuar a la UE) Nick Boles, perquè ja no pot “suportar més la humiliació que suposa” Chequers. Boles, exsecretari d’Estat de David Cameron, proposa mantenir-se a l’Espai Econòmic Europeu (EEA) després de sortir de la UE, i negociar aleshores l’acord comercial. Una mena de Brexit en dues etapes.

Els problemes per a May no s’acaben a l’interior. Des de Brussel·les, Michel Barnier, cap negociador de la UE, es va pronunciar diumenge, en declaracions a la premsa alemanya, sobre la impossibilitat d’acceptar la proposta de Londres. Les seves declaracions arribaven quaranta-vuit hores després d’haver-se reunit amb el ministre del Brexit, Dominic Raab. Barnier va assegurar en conferència de premsa que treballava per a un acord però va tornar a posar damunt la taula el problema de la frontera d’Irlanda com l’obstacle principal per arribar-hi. A més, afegia que Chequers “acabaria amb els principis fonamentals de la UE”, perquè soscava la unitat de mercat.

Falten 206 dies perquè el Regne Unit surti de la UE i l’únic acord entre els actors en disputa és que el pla de Chequers, esbombat per May com la gran solució, no el vol ningú tret d’ella. A més, al Parlament només hi ha números per rebutjar el no acord, una opció molt més desastrosa que l’actual i caòtica indefinició contínua. Ahir, la lliura va caure respecte a l’euro a causa de la inestabilitat.