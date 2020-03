Johnson ordena el tancament de les escoles d'Anglaterra a partir de divendres

El govern britànic ha ordenat aquesta tarda el tancament d'escoles i guarderies des de divendres "fins a nova ordre", ha anunciat el premier Boris Johnson. Gal·les, Escòcia i Irlanda del Nord s'han avançat dos dies i les han clausurat aquest mateix dimecres. Amb tot, Johnson ha fet una excepció, per bé que no ha explicat com es podria dur a terme. Els fills dels treballadors de sectors clau –metges i personal sanitari, policies i repartidors de menjar, així com els treballadors dels supermercats– i els de les famílies més vulnerables que depenen del menjar de les escoles per tenir un àpat calent al dia, podran continuar anant a les aules.

Johnson finalment es plega a les evidències de les dades, que indiquen que l'augment de casos, especialment a la zona de Londres, és exponencial. Fins aquest dimecres al vespre, se'n comptaven oficialment 2.626, 676 dels quals, nous. Al Regne Unit hi ha hagut ja 103 morts.

El primer ministre no s'ha pronunciat sobre la durada de la interrupció, però la primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, creu que es pot allargar fins a la primera setmana de setembre, quan tradicionalment comença el curs després de l'estiu.

Downing Street havia intentat no prendre la decisió encara. La intenció de Johnson era continuar amb els centres oberts fins a les vacances de Pasqua, d'aquí dues setmanes. I, si bé no ha tingut més remei que plegar-se a les evidències i "els consells científics", ha dit, encara es resisteix a donar l'ordre de confinament total de Londres. "No descartem res, però és important prendre les mesures oportunes en el moment adequat". I s'ha limitat, com ja va fer dilluns, a llançar una "ferma recomanació" a la població perquè "eviti" concentrar-se en pubs, teatres o altres menes de locals de reunió social.

La situació a la ciutat de Londres és molt desigual. Mentre que en alguns barris fins i tot hi ha cinemes oberts, en d'altres han tancat, com també la majoria de teatres del West End i de l'Off West End. Passa el mateix amb els pubs, escanyats per falta de clients. La quantitat de passatgers al metro ha caigut en picat en dos dies, fins al 50 per cent del que era habitual.