Johnson fa xantatge a la UE amb una llei que anul·la parts del pacte de divorci del Brexit

La pandèmia no s'ha acabat, el Regne Unit comença a experimentar un augment preocupant de nous casos diaris – aquest diumenge quasi 3.000–, però el Brexit, l'única raó política de ser de Boris Johnson, ha tornat al primer pla de l'actualitat.

Dimarts comença a Londres la fase decisiva de les converses entre la Unió Europea (UE) i el Regne Unit per intentar signar un acord comercial que entri en vigor a la fi del període de transició (31 de desembre del 2020), i l'endemà, dimecres, el govern britànic presentarà als Comuns un projecte de llei que pot anul·lar aspectes claus del pacte de divorci, aprovat l'any passat per totes dues parts.

En una informació avançada aquest dilluns pel Financial Times, la nova llei, que ha de regular el mercat interior britànic, podria "eliminar la força legal de parts de l'acord de retirada" en àrees com l'ajuda estatal i els controls duaners entre Gran Bretanya i Irlanda del Nord relatius a bens de consum i la circulació d'animals i aliments. La notícia pot provocar prou intranquil·litat a Brussel·les, ja que posa al descobert la veritable estratègia de Johnson: no signar cap acord comercial en els terminis que li demana la UE, en especial en relació amb la política pesquera i les normes d'igualtat de condicions. Johnson, de fet, considera que un no acord és un bon resultat. I posa com a exemple la relació que la UE té amb Austràlia: és a dir, cap; la mateixa, per exemple, que té amb Somàlia.

La reacció del negociador en cap de la Unió, Michel Barnier, no s'ha fet esperar. En unes declaracions a France Inter Radio fetes aquest dilluns al matí, el responsable de l'estratègia comunitària ha assegurat que el Protocol d'Irlanda del Nord en l'acord de retirada del Regne Unit de la UE era un "requisit previ per a la pau des del final del conflicte... i és el requisit previ per a una economia unida i coherent per a tota l'illa, i també per respectar el mercat únic". "Cal respectar tot el que s'ha signat. Exigim de manera senzilla, tranquil·la i fins al final que els compromisos polítics del text acordat per Boris Johnson es tradueixin legalment en aquest tractat. L'important per a mi és el que diu i fa el primer ministre i el que el mateix govern britànic diu i fa". En la mateixa línia s'ha pronunciat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, a través de Twitter:

I trust the British government to implement the Withdrawal Agreement, an obligation under international law & prerequisite for any future partnership. Protocol on Ireland/Northern Ireland is essential to protect peace and stability on the island & integrity of the single market. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 7, 2020

La desafiant estratègia legal de Londres va acompanyada d'un ultimàtum –un més– que Johnson llançarà en les pròximes hores, segons el que ha avançat l'oficina del primer ministre a última hora de diumenge. Entre altres apunts, Johnson dirà: "Ara entrem en la fase final de les nostres negociacions amb la UE. La UE ha tingut molt clar el calendari. Jo també el tinc. Cal que hi hagi un acord amb els nostres amics europeus per [al moment de la celebració del] Consell Europeu del 15 d'octubre si ha de ser vigent a finals d'any. Per tant, no té sentit pensar en terminis que superin aquest punt. Si no podem posar-nos d'acord per aleshores, no veig que hi pugui haver un acord de lliure comerç entre nosaltres i tots dos ho hauríem d'acceptar i continuar endavant".

Pròxima cimera

Queden només 38 dies per a la cimera comunitària. Postergar la signatura d'un pacte comercial més enllà d'aquesta data seria molt poc realista, ja que s'ha de seguir tot un procés de ratificació tant per part dels 27 com del Parlament Europeu i del Regne Unit. Després de moltes amenaces i estira-i-arronses jugant amb la possibilitat d'un Brexit dur, totes dues parts són conscients que ara sí que s'ha arribat al final del camí, sense oblidar, però, que els últims quatre anys, des del referèndum, escurar al màxim el temps de descompte ha sigut també la norma.

¿Tant l'advertiment del termini clau com el nou projecte de llei poden ser, però, una nova jugada de pòquer de Johnson, per espantar Brussel·les? En les negociacions de l'any passat, el premier se'n va sortir. Però tal com està redactada, segons els coneixedors del text, la llei del mercat intern acabaria amb l'anomenat Protocol d'Irlanda del Nord, un dels aspectes claus del pacte de divorci, dissenyat per evitar la instal·lació d'una frontera dura entre la província britànica i la República d'Irlanda.

El Protocol garantia un seguit de controls duaners dels productes esmentats que des de Gran Bretanya entressin a la província i convertia, de facto, Irlanda del Nord en un territori que convisqués tant a l'interior del mercat únic europeu com del britànic. Però d'acord amb les fonts que cita el Financial Times, el projecte legislatiu és "un instrument molt contundent" que subratllarà, explícitament, "que el govern [de Londres] es reserva el dret d'establir el seu propi règim, definint directament la legislació britànica en oposició amb les obligacions derivades de l'acord de retirada, i sabent plenament que això infringirà el dret internacional".

Més desafiaments

El desafiament de Londres a la UE no acaba aquí, però. També es preveu que el projecte de llei de pressupostos, que el ministre del Tresor, Rishi Sunak, ha de presentar el mes vinent, anul·li un tercer aspecte de l'esmentat Protocol d’Irlanda del Nord que cobreix el pagament de les tarifes de les mercaderies que entren a la regió.

As the Brexit negotiations between the EU and British Government enter their eighth round this week in London, any threats of a roll back on the Irish protocol would represent a treacherous betrayal which would inflict irreversible harm on the all-Ireland economy, and GFA. 1/2 — Michelle O’Neill (@moneillsf) September 6, 2020

La informació que publica el Financial Times ha estat molt mal rebuda tant a Irlanda del Nord com a Escòcia. La vice primera ministra de l'Ulster, la republicana Michelle O'Neill, ha piulat al seu compte de Twitter que qualsevol amenaça de retrocés en el protocol seria una "traïció que provocaria un dany irreversible a l'economia de tot Irlanda i a l'Acord de Pau de Divendres Sant".

La reacció del ministre d'Afers Exteriors irlandès, Simon Coveney, a l'anunci de la llei ha sigut també contundent, expressada a les xarxes socials: "Aquesta seria una manera molt poc prudent de procedir", ha piulat.

If true, this means repudiation by UK govt of a Treaty freely negotiated by it, & described by PM in GE as an ‘oven ready’ deal. This will significantly increase likelihood of no deal, and the resulting damage to the economy will be entirely Tory inflicted. What charlatans. https://t.co/p0Ur3YwEnK — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) September 6, 2020

Per la seva banda, la primera ministra d'Escòcia, Nicola Sturgeon, ha assegurat que la mesura "augmentaria significativament" la probabilitat d'un Brexit sense acord i que el "dany resultant a l'economia serà totalment causat pels tories. Quins xarlatans". Per a Sturgeon, però, no arribar a la signatura d'un acord comercial seria, des del punt de vista electoral i per al seu projecte independentista, la millor de les notícies, malgrat el gran perjudici que provocaria en l'economia del país.