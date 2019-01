El xef José Andrés cuina gratis per als funcionaris pel ‘shutdown’

Va succeir l’insòlit, una de les fotografies més surrealistes que s’hagin vist a la capital de la potència més gran del món: una cua de funcionaris per rebre menjar gratis. Tot això en el cor de Washington i amb treballadors que tenen uns ingressos mitjans de 6.400 dòlars mensuals (més de 5.600 euros). Una fila ordenada, pacient i en contínua renovació des que a les onze del matí d’ahir obrís per primera vegada les portes un restaurant de World Central Kitchen, l’ONG fundada pel cuiner asturià José Andrés, la vida del qual dependrà de la durada del tancament parcial de l’administració nord-americana.

L’ONG del candidat al Nobel de la Pau va néixer després del terratrèmol d’Haití el 2010 i va créixer com a una organització per alimentar la població en zones afectades per una catàstrofe natural o una emergència. Ha arribat a llocs devastats per huracans (Puerto Rico, Houston, Carolina del Nord ...) i volcans (Guatemala) i intervingut en situacions de necessitat extrema, com recentment a Tijuana amb la caravana d’emigrants de l’Amèrica Central, encallada i oblidada a les portes dels Estats Units. Difícilment va imaginar el xef que un dia acabaria donant de menjar a funcionaris a la capital nord-americana, i que la seva espera seria amenitzada per un músic de carrer que interpretava Stand by me intercalant la paraula shutdown a la lletra.

¿Washington viu una situació d’emergència? “Avui fem front a un altre tipus de desastre”, explica José Andrés en un vídeo compartit a les xarxes socials. “Molts milions de nord-americans passaran temps difícils i creiem que cap persona ha de patir l’angoixa de no saber com alimentar els seus fills”. ¿Tremendisme? Al voltant del 80% dels ciutadans dels Estats Units no tenen capacitat d’estalvi i viuen del salari de cada mes. Les factures i les hipoteques no esperen i, encara que el Congrés pot decidir pagar els funcionaris de manera retroactiva, no és així en el cas dels contractistes.

En sortir del restaurant, la majoria esquiva el periodista. Precaució en època d’extrems polítics inflamats. Anthony sí que respon. També Mike, encara que tots dos eviten donar el seu cognom. Treballen al departament de Justícia, en què més de 107.000 persones s’han quedat sense sou. “Tinc la sort que la meva família compta amb uns fons de reserva per a emergències”, reconeix Mike, que no obstant això aprofita l’oportunitat del menjar gratis “perquè en algun moment aquests diners s’acabaran”. Anthony confessa que ha “hagut de fer alguns ajustos” per tirar endavant, sobretot perquè no confia que el shutdown acabi aviat. “Potser d’aquí a un mes”, vaticina.

Cauts a l’hora de repartir culpes, Mike assenyala el president Trump com a màxim responsable, encara que també apunta cap al Congrés. “Haurien d’arribar a un acord, com ja van fer al desembre, i evitar el veto del president”. En aquella ocasió, el Senat, amb majoria republicana, va pactar amb els demòcrates una extensió del pressupost, però la Casa Blanca va anunciar que Trump la vetaria al no comptar amb el finançament que exigeix per al seu mur amb Mèxic. Evitar el veto requereix els vots de dos terços de les dues cambres del Congrés, la qual cosa implicaria una ruptura entre el Partit Republicà i Donald Trump.

La localització del restaurant, equidistant entre el Capitoli i la Casa Blanca, no és casual. “Espero que sigui una crida a l’acció per als nostres senadors i congressistes, i especialment per al president Trump”, dispara José Andrés, que convida a participar com a voluntaris a aquells polítics que ho desitgin. Això sí, amb una condició que va explicar a The Washington Post : que hi vagin amb un company de l’oposició “que no pensi com ells”. Mentrestant, l’administració ha ordenat la tornada a la feina, sense paga, a més de 50.000 funcionaris que havia enviat a casa seva.