Juncker: "Hem de continuar construint una Europa més unida i més forta"

El president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, pronuncia aquest dimecres al matí el seu últim discurs de l'Estat de la Unió, a Estrasburg.

La immigració, el Brexit, la fortalesa de la Unió Europea o el canvi d'horari han sigut alguns dels punts més destacats del seu parlament.

"Today's world needs a strong, united Europe. A Europe working for peace, trade agreements, stable monetary arrangements, even if others elsewhere are all too inclined to resort to commercial or monetary warfare," Jean-Claude Juncker at #SOTEU debate pic.twitter.com/3Ari9yQFLl — European Parliament (@Europarl_EN) September 12, 2018

Sobre la fortalesa de la UE

Com era d'esperar, un dels temes més nombrats en l'inici del seu discurs ha sigut la unió de la comunitat europea. "Hem de continuar construint una Europa més unida i més forta", ha apuntat Juncker, que s'ha declarat a favor d'adherir a la Unió Europea els països dels Balcans, "si no volem que uns altres s'ocupin [d'ells]".

En aquest sentit ha girat part del parlament del president, que en un dels moments s'ha mostrat contrari "als nacionalistes que detesten als diferents, els nacionalistes que només busquen culpables en lloc de buscar solucions que ens permetin viure millor junts".

Davant l'ascens de la ultradreta, el líder de l'Executiu comunitari ha recordat que els pares fundadors de la UE "encara van conèixer l'horror de la guerra" i que la major fita del projecte europeu és la pau. "Crec que la raó de la UE prevaldrà i aquells que volen garantir la pau i la prosperitat s'oposaran als populistes" en les eleccions al Parlament Europeu de l'any que ve, ha assegurat.

Juncker, a més, ha insistit en la necessitat de potenciar el paper d'"actor global" de la UE i ha defensat incrementar la despesa en defensa "sense militarizar-nos". "Europa és la guardiana de la pau. Hem d'estar agraïts per viure en un continent pacífic, la qual cosa és possible gràcies a la UE. Així que anem a mostrar una mica més de respecte a la Unió Europea", ha emfatitzat.

Sobre la immigració

També ha fet referència a l'anomenada crisi migratòria que viu el continent europeu. En aquest sentit, Juncker ha sigut clar: ha afirmat que no pensa militaritzar la Unió Europea, malgrat que alguns actors internacionals denuncien que la institució ja ho està fent. I és que, en canvi, Juncker també ha proposat reforçar les fronteres exteriors de la Unió amb 10.000 guàrdies addicionals per al 2020 i accelerar els retorns dels immigrants que no tenen dret a romandre en territori europeu

Juncker, a més, ha llançat una crida perquè es duguin a terme totes les propostes de la Comissió Europea sobre immigració. I també ha expressat el seu desig de crear "vies legals" per a la immigració. "Necessitem immigrants qualificats", ha dit.

Sobre el Brexit

Sobre el Brexit, un dels temes que més neguiteja la Unió Europea, el president de la Comissió ha assegurat que respecta el desig del Regne Unit d'abandonar la UE, ha recordat que no podran mantenir els privilegis dels socis comunitaris i ha defensat una solució que respecti els Acords del Divendres Sant per a Irlanda del Nord. Segons ell, la solució de la sortida del Regne Unit de la comunitat europea passa per un acord de lliure comerç.

🔴 Follow the State of the Union debate LIVE as Commission President Jean-Claude Juncker and MEPs discuss what the E… https://t.co/WmMquCcImy — European Parliament (@Europarl_EN) September 12, 2018

Sobre el canvi d'hora

El possible canvi d'hora de la Unió Europea també ha estat sobre la taula. Juncker s'ha mostrar partidari de suprimir el canvi d'hora a la UE, encara que ha assenyalat que els que han de prendre aquesta decisió són els països, que són els que tenen competència.

"Els europeus, al maig de 2019, no m'aplaudiran si seguim dues vegades l'any canviant l'hora. Hem de suprimir el canvi d'hora", ha advertit Juncker en el seu discurs de l'Estat de la Unió. "Els Estats, per la subsidiarietat, han de decidir ells mateixos si volen que els seus ciutadans visquin en l'horari d'estiu o hivern", ha continuat el líder de la Comissió.