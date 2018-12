Juncker: "No volem mantenir el Regne Unit a la UE a qualsevol preu"

260x366 Theresa May i Jean-Claude Juncker conversant en una cimera europea / IVES HERMAN / REUTERS Theresa May i Jean-Claude Juncker conversant en una cimera europea / IVES HERMAN / REUTERS

Falten tan sols tres mesos perquè el Big Ben marqui l'hora del Brexit i el Regne Unit encara té pendent aprovar el divorci si no vol marxar de la UE sense acord. Amb la pilota a Londres des que els Vint-i-set van donar llum verda al pacte, el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, insisteix que els altres països que es queden al club comunitari s'haurien estimat més que els britànics s'hi haguessin mantingut, però que amb franquesa no vol que sigui una continuïtat "a qualsevol preu".

En una entrevista al diari alemany 'Welt am Sonntag', Juncker recorda que el procés de trencament el va començar el Regne Unit i no Brussel·les, així que retreu per "poc raonable" que una part de l'opinió pública britànica esperi més passos de la UE perquè aporti "una solució a tots els problemes futurs" del país en el seu camí en solitari. "La meva petició és aquesta: posin-se d'acord i digui'ns després què volen. Ja fa mesos que les nostres propostes són damunt la taula", ha manifestat Juncker en relació amb el Brexit.

Durant els dos anys de negociació entre Brussel·les i Londres, els Vint-i-set han sabut mantenir-se units i fer pinya en totes les demandes, amb més o menys força, per defensar els seus interessos respecte als britànics. En canvi, al Regne Unit la divisió que ja es va viure en la campanya pel referèndum del Brexit entre els mateixos 'tories' ha continuat i fins i tot s'ha accentuat, i això ha fet que la primera ministra, Theresa May, hagués de retirar fa poques setmanes la votació de l'acord a última hora per evitar una derrota a la Cambra dels Comuns. Les dues ànimes dels conservadors, entre els antieuropeus i els que volien continuar formant part de la comunitat europea, s'han notal amb especial força aquests últims temps i han complicat el govern i la gestió de May, que ha vist com alguns dels seus ministres plegaven, entre els quals el polèmic Boris Johnson i els dos titulars que van negociar el Brexit amb la UE.

Si els diputats britànics donen a mitjans de gener el vistiplau a l'acord de sortida, la UE no es vol esperar al 29 de març, la data per oficialitzar el Brexit, sinó que es començaria a preparar immediatament "la relació futura entre el Regne Unit i la Unió Europea", assegura el president de la Comissió Europea, que admet que té la "impressió" que els parlamentaris "desconfien tant de la UE com de la senyora May".

Preguntat sobre si finalment el Regne Unit abandonarà la Unió Europea el 29 de març vinent, Juncker declara que treballa "assumint que se n'anirà, perquè és el que va decidir el poble britànic" en un referèndum el juny del 2016.

Deslegitimar els populismes

El president de la Comissió Europea també esmenta en l'entrevista al dominical alemany l'ascens dels partits populistes en uns quants països de la UE i al fet que els partits conservadors tradicionals assumeixin com a pròpia les seves polítiques radicals, centrades en la immigració i la seguretat, sense pensar en les conseqüències fatals d'encomanar el missatge populista a tota la societat. "Hem de demostrar que [els populistes] només saben fer soroll" però "no tenen propostes específiques" per als reptes complicats que ha d'afrontar Europa, afegeix Juncker.

En aquest sentit, Juncker admet que seria "molt lamentable" que la campanya de les eleccions europees del mes de maig se centri en la immigració. "És lluny de ser el nostre principal problema –assegura el líder europeu, que en principi exhaureix el mandat amb les eleccions–. Fa la impressió que hem perdut la capacitat de relativitzar aquesta qüestió".

Amb el fracàs que ha suposat la política de quotes d'acollida que va encapçalar Angela Merkel i la negativa d'alguns governs a rebre els nàufrags, encapçalada per Itàlia, França i Malta, Juncker insisteix en el fet que la qüestió de l'arribada d'immigrants ha sortit de mare i entre tots s'ha aconseguit que quedi en una "pura i simple exageració".