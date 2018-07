Juncker trontolla i necessita ajut per caminar durant la cimera de l'OTAN

Les imatges del president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, trontollant diverses vegades ahir dimecres durant la cimera dels líders de l'OTAN a Brussel·les s'han viralitzat a les xarxes socials.

En el vídeo captat pels mitjans de comunicació al parc del Cinquantenari de la capital belga, just abans del sopar de gal·la amb líders polítics com el president dels EUA, Donald Trump; la cancellera alemanya, Angela Merkel, o el president francès, Emmanuel Macron, es veu com Juncker trontolla diverses vegades i necessita l'ajuda de diverses persones primer per pujar i baixar de la tarima on els assistents a la cimera es van fer una foto de família.

Diversos líders, entre ells el primer ministre de Portugal, António Costa; el president ucraïnès, Petró Poroixenko, i el primer ministre d'Holanda, Mark Rutte, li donen la mà en diverses ocasions per acompanyar-lo i ajudar-lo a caminar. I d'altres també l'agafen quan trontolla cap enrere.

En la seva forma de caminar Juncker també mostra senyals de fatiga, motiu pel qual alguns mitjans apuntaven que la causa podia ser una ciàtica. Altres usuaris de Twitter apuntaven a raons més dubtoses, però cap de les informacions no ha sigut confirmada.