Kabul es queda a les fosques després que els talibans ataquin una torre d'alta tensió

Kabul, la capital afganesa -amb cinc milions d'habitants-, s'ha quedat aquest dilluns a les fosques després que els talibans hagin atacat aquesta matinada una torre d'alta tensió a la població de Kiligai, a la província de Baghlan, al nord-est del país. Els operaris que han de reparar la torre avariada en l'atac no poden accedir a la zona per manca de seguretat, segons ha admès el govern afganès.

Segons les autoritats, només el 80% de la capital té electricitat en l'actualitat, bàsicament els hospitals i els edificis governamentals. La torre atacada transmetia uns 300 megavats a la ciutat i a les províncies veïnes des d'Uzbekistan.

Els talibans havien amenaçat la setmana passada en tallar l'electricitat a Kabul si el govern no millorava l'accés al subministrament a les zones del país controlades pel moviment fonamentalista. "Fins que les nostres legítimes demandes no siguin satisfetes, l'Emirat Islàmic [així s'autodenominen els talibans a l'Afganistan] mantindrà el tall del subministrament elèctric a Kabul, que acull totes les grans bases militars i els centres dels invasors i enemics nacionals", han advertit els talibans en un comunicat, fent referència així a les tropes estrangeres que hi ha a Kabul. L'escrit també afegeix que "la responsabilitat [del restabliment de l'electricitat] recau en les autoritats de Kabul".

L'Afganistan té una de les taxes d'accés a l'electricitat més baixes del món: només entre el 25% i el 30% de la població del país té subministrament, segons un informe recent de l'Inspector Especial General per a la Reconstrucció de l'Afganistan (SIGAR), del Congrés dels Estats Units. A Kabul els talls elèctrics són habituals. A l'hivern només acostuma a haver-hi subministrament a la ciutat a la nit. Durant els mesos de calor, el subministrament millora, però mai sol haver-hi electricitat les 24 hores del dia.