La tomba de Karl Marx a Londres, empastifada amb pintura vermella

La tomba del filòsof i economista Karl Marx, situada al cementiri de Highgate, al nord de Londres, ha sigut atacada per segona vegada en menys de dues setmanes. La tomba, considerada un monument d’interès històric, ha aparegut aquest cap de setmana amb pintades de color vermell en què hi diu “Doctrines de l’odi” i “Arquitectes del genocidi”. Fonts del cementiri també han detallat que part del marbre de la sepultura ha estat fet malbé a cops, i que la placa amb un epitafi a Marx, la seva dona i el seu net també ha sigut empastifada amb pintura vermella. De moment es desconeix l’autor de la profanació i la policia no ha detingut ningú per aquest acte vandàlic.

El 4 de febrer el monument ja va patir importants danys perquè algú va colpejar la llosa de marbre amb un martell per intentar esborrar el nom de Karl Marx. “Sense sentit, estúpid, ignorant", han titllat fonts del cementiri l’acte vandàlic. “Sigui el que sigui el que es pensi sobre el llegat de Marx, aquesta no és la manera d’actuar, ni de tractar el nostre patrimoni”, han afegit. Han assegurat, però, que la tomba serà reparada “tan aviat com sigui possible”.

Karl Marx's memorial has been vandalised! It looks like someone has had a go at it with a hammer. It's a Grade I-listed monument; this is no way to treat our heritage. @MarxLibrary @HeritageCrime We will repair as far as possible. pic.twitter.com/6nY2TJOjw7