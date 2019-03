Kènia, destí de dones occidentals que busquen sexe

“Un beach boy és un guia turístic. Jo soc un guia turístic”, es presenta el Samuel, un jove kenià de 30 anys. Amb posat picaresc i un somriure burleta, el Samuel passa la temporada alta del turisme a Watamu, un petit poble de la costa de Kènia. Aquí les quilomètriques platges paradisíaques i un turisme moderat fan d’aquest litoral un destí irresistible per a qui busqui la platja perfecta sense aglomeracions. I d’entre els pocs que hi arriben sobretot hi ha un patró que es repeteix. Dones, blanques, al voltant dels seixanta anys, que passegen agafades de la mà de nois locals trenta anys més joves. A Kènia els beach boys tenen un altre significat més enllà del mític grup de rock dels anys 60.

El fenomen, que s’estén al llarg de la costa des que Kènia va situar-se com a destí turístic al continent, ja forma part de l’entramat turístic, i popularment el nom de beach boys. El Samuel ens explica que un beach boy només és “algú que busca com guanyar-se la vida, però a la manera local”. Ofereixen sexe a canvi de diners, però també es dediquen a altres petits negocis relacionats amb l’activitat a la platja, com ara vendre braçalets, cocos i fins i tot fer de guies en excursions. En canvi, a Nairobi, la capital, l’estampa més habitual continua sent la inversa: homes blancs, d’edat avançada, acompanyats de noies kenianes molt més joves. A la costa, però, la prostitució és eminentment masculina. Per què?

L’interior del país i especialment a les zones rurals molts joves tenen dificultats per trobar una sortida laboral. Tot i que l’economia keniana és de les més dinàmiques i flexibles de la zona de l’Àfrica oriental, la desocupació juvenil continua sent un problema. Aquests joves sense futur “van a la platja amb la mentalitat de contactar amb dones blanques europees i treure’n un benefici”, diu el Samuel. El que guanyen en un dia -uns 60 dòlars- supera alguns dels salaris mensuals. Venir a fer la temporada a la costa és una opció temptadora i rendible, ja que el turisme representa la principal activitat econòmica de les províncies costaneres, i destins com Watamu, Diani i Malindi s’han fet un nom al circuit turístic africà.

No estan mal vistos

Tot comença a la platja. Els joves s’acosten a les turistes que prenen el sol a les gandules dels resorts, els pregunten si necessiten alguna cosa, i si hi ha interès es posen d’acord. Però l’intercanvi no és sempre sexual, moltes vegades “només és companyia o conversa”, explica el Samuel. I tampoc és una feina exclusiva, és una ocupació temporal que combinen amb altres petits negocis fins que acaba la temporada turística, fet que ajuda a reduir l’estigma de treballador sexual.

De fet, la prostitució masculina no és un tema tabú per als habitants de les poblacions costaneres de Kènia. Per a la majoria, l’activitat dels beach boys no els genera hostilitat sinó que és vista com un generador de riquesa. Els menys de 2.000 habitants de Watamu no tenen cap inconvenient amb el que fan “els nois de la platja”, ni tampoc els penalitzen socialment. Estan integrats, formen part de l’engranatge turístic-social i no estan mal vistos. En canvi, el Samuel explica que sí que hi ha un cert rebuig per part dels pares d’aquests joves i a les poblacions d’interior, “que no coneixen el negoci del turisme”. Alguns estan dels nois casats i “les seves dones ho saben i ho accepten, ja que suposa una font d’ingressos elevada”, diu el Samuel.

A banda de la relativa i còmoda acceptació social, és una activitat legal i regulada. El govern no només ho accepta sinó que també ho promociona. L’any passat hi va haver una certa polèmica perquè alguns dels beach boys van ser acusats d’assetjament i de ser massa insistents amb les turistes. El sector hoteler va reaccionar i el comtat de Kilifi, la ciutat més gran de la zona, va registrar i entrenar més de 5.000 beach boys per millorar-ne el servei i alhora corregir conductes massa agressives o insistents.

Perfil de les clientes

“Elles se senten molt bé, perquè tenen 60 anys i van amb homes de 30”, diu rient el Samuel. Les dones que venen a Kènia amb aquesta intenció ho fan, segons el noi, “perquè volen satisfer-se elles mateixes, perquè estan de vacances i també busquen passar-s’ho bé”. “Algunes estan buscant sex holidays [vacances de sexe] i d’altres busquen l’amor”, diu.

L’edat de les dones oscil·la entre els 60 i els 70 anys, i la majoria són alemanyes, britàniques i sobretot italianes. A causa de l’afluència majoritària de dones del país alpí, és molt habitual que els beach boys parlin un italià fluid, a banda de l’anglès i el swahili.

Quan li pregunto al Samuel si coneix algun cas de dones blanques i nois de la platja que s’hagin enamorat, es posa a riure, em mira de reüll i contesta: “Passa molt, moltes vegades”. “Al principi ells s’acosten a les dones blanques perquè busquen diners, i elles busquen sexe. Passen uns dies junts, van a sopar, conversen... i algunes vegades neix un tipus d’afecte”, afegeix. De vegades les turistes s’enduen els joves a Itàlia o al Regne Unit i els busquen feina. En altres ocasions són elles les que s’enamoren del país i decideixen quedar-s’hi. Intueixo que al Samuel li agradaria ser un dels que se’n van.