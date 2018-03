Els presidents legal i alternatiu de Kènia fan les paus per tancar la crisi política

Després de mesos de pugna política, el president de Kènia, Uhuru Kenyatta, i el líder de l'oposició, Raila Odinga, han signat la pau amb una encaixada de mans que simbolitza la voluntat de resoldre la gran crisi oberta al país arran de les eleccions de l'estiu del 2017. "Començarem un procés per unir el nostre poble i determinar què divideix realment la nostra nació. Hem d'unir tot el nostre poble, perquè ningú quedi endarrerit", ha afirmat Kenyatta, en una compareixença al costat d'Odinga, un cop ha acabat la reunió bilateral, la primera dels dos líders, que s'han reivindicat com a guanyadors dels comicis de l'octubre, que van ser boicotejats per l'oposició.

"Ha arribat l'hora d'afrontar i resoldre les nostres diferències", ha indicat Odinga, líder de la coalició opositora Superaliança Nacional (NASA), que el 30 de gener es va autoproclamar "president del poble" en una cerimònia pública en què va jurar lleialtat a la república.

"La divisió s'acaba aquí. Comencem el procés de construir Kènia", ha afirmat el cap de l'oposició, segons informa Efe. Els dos líders es van fondre en una efusiva encaixada de mans davant els periodistes, en una trobada en què no van acceptar preguntes. Prova del bon ambient és que Kenyatta s'ha referit a Odinga com el seu "germà".

La reunió coincideix amb la visita del secretari d'estat nord-americà, Rex Tillerson, que fa a Kènia la seva primera aturada en la gira africana i com a suport a Kenyatta. Al febrer, 11 ambaixadors destacats a Nairobi, entre els quals els dels Estats Units i el Regne Unit, van exigir a l'oposició el reconeixement d'Uhuru Kenyatta com a legítim president per donar peu a un diàleg que permetés resoldre la crisi política. Kenyatta és un dels grans aliats de les potències occidentals a la regió, malgrat les nombroses denúncies que pesen sobre ell per violacions de drets i assetjament dels dissidents.

540x306 El president Kenyatta parla amb Tillerson, a Nairobi. / JONATHAN ERNST / REUTERS El president Kenyatta parla amb Tillerson, a Nairobi. / JONATHAN ERNST / REUTERS

Fins ara, Odinga no ha reconegut com a vàlides les eleccions d'octubre ni el resultat dels comicis d'agost, dels quals assegura ser el veritable vencedor amb uns suposats resultats alternatius que li donarien 8,1 milions de vots, enfront dels 7, 8 milions que va obtenir Kenyatta, reelegit per a un segon mandat.

El líder opositor ja va rebutjar els resultats de les polèmiques eleccions del 2007, cosa que va derivar en una onada de violència en què van morir unes 1.100 persones.