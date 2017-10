Kènia repeteix demà eleccions entre la incertesa i el boicot del líder opositor

La incertesa s'ha instal·lat a Kènia, a tan sols 24 hores de la repetició de les eleccions que el Tribunal Suprem va anul·lar en detectar irregularitats en el recompte. Aquest dimecres s'havien de reunir els magistrats per debatre un recurs presentat per tres ciutadans contra l'ordre de la nova convocatòria però la falta de quòrum ha obligat a ajornar el dictamen. La pregunta ara és sobre la taula: podran votar demà, com estava previst, els 20 milions de kenians registrats i amb dret a vot? La Comissió Electoral ha afirmat que la convocatòria és ferma i continua endavant.

L'ajornament de la decisió s'ha degut al fet que no s'han presentat a la sessió 5 dels 7 magistrats que componen el tribunal, i el president, el jutge David Maraga, ha anunciat que la qüestió no es podria "tractar aquest matí [de dimecres]", encara que no ha precisat la data en què es farà la reunió ja que hi ha encara poc marge. El recurs, presentat ahir dimarts, va ser classificat com urgent perquè es pogués tractar avui tot i que el govern d'Uhuru Kenyatta havia declarat dia festiu.

El líder opositor, Raila Odinga, el primer a denunciar les il·legalitats de la primera ronda, ha anunciat boicot als comicis, que també secunda el governador de la província de Kimusu. Precisament en aquesta regió s'han produït durant el dia d'avui aldarulls entre manifestants i policia, que ha intentat dispersar la multitud amb l'ús de gasos lacrimògens.

Odinga sosté que no hi ha garanties perquè es tornin a produir irregularitats en la nova votació, ja que no s'ha fet cap canvi en el si de la Junta Electoral encarregada de tot el procés.

Segons el diari 'Daily Nation', el president havia expressat el seu desacord amb el recurs, al·legant que el Tribunal no podia revisar la seva pròpia decisió, en referència a l'anul·lació dels resultats de les presidencials del 8 d'agost i a l'ordre de celebrar eleccions en 60 dies a partir de l'1 de setembre, data del dictamen.

L'advocat Harun Ndubi, que defensava el recurs, ha assegurat després de la compareixença de Maraga que només es tractava de "gent corrent que tracta de defensar l'estat de dret al país", per la qual cosa ha indicat que la decisió "no és justa ni raonable". Així mateix, Ndubi ha denunciat que Maraga no ha justificat l'absència de dos dels jutges.

Entre els jutges absents destaca Philomena Mwilu, el guardaespatlles de la qual està hospitalitzat des d'ahir a la nit, quan va rebre almenys un tret mentre era al seu cotxe, un atac que l'advocat del principal partit de l'oposició, la Superaliança Nacional (NASA, per les sigles en anglès) va considerar que anava dirigit a la magistrada.

Orengo ha assegurat que el moviment del Suprem implica que s'ha "anul·lat l'ordre constitucional al país", i ha reiterat que la NASA no es presentarà als comicis, ja que el seu líder, Raila Odinga, va decidir retirar la candidatura. Odinga farà avui un "gran anunci" en un multitudinari míting al centre de Nairobi.

Qui sí que s'ha pronunciat avui és el Tribunal Superior de Justícia, que ha dictaminat que la contractació dels funcionaris de la Comissió Electoral encarregats de l'escrutini a les circumscripcions es va fer de forma il·legal, tot i que va decidir no anul·lar-la, de manera que les eleccions podran seguir endavant.

No obstant això, Orengo ha advertit a la Comissió Electoral que si celebra les eleccions estarà cometent "una il·legalitat", i ha adduït que els comicis se celebren a les diferents circumscripcions, de manera que "no hi haurà cap funcionari legalment competent encarregat del recompte".

En un tuit publicat en el seu compte oficial de Twitter, la mateixa Comissió ha confirmat que aquests funcionaris exerciran la seva tasca pel fet que el Tribunal no ha decidit cancel·lar la contractació.