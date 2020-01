Khamenei defensa els militars malgrat que van abatre l'avió ucraïnès

El líder suprem de l'Iran, Ali Khamenei, ha defensat la Guàrdia Revolucionària durant el sermó que ha fet aquest divendres davant de milers de fidels a la mesquita de Grand Mosalla de Teheran, malgrat que els militars van abatre per error un avió comercial d'Ukraine International Airlines el passat 8 de gener a prop de la capital iraniana, causant la mort de les 176 persones que anaven a bord. Khameini ha destacat que la Guàrdia Revolucionària ha garantit la "seguretat" de l'Iran i ha recriminat que "els enemics" del país persa hagin intentat aprofitar l'incident per minar la Guàrdia Revolucionària i la República Islàmica de l'Iran. "El nostre enemic es va alegrar tant de la caiguda de l'avió com nosaltres ens vam entristir", ha afirmat.

Khamenei només s'adreça als fidels en la pregària dels divendres en moments de crisi política que requereixen la seva intervenció especial. L'última vegada que ho va fer va ser el 2012, durant la Primavera Àrab que va desestabilitzar diversos països de la regió. En aquesta ocasió, el líder suprem ha parlat per intentar donar una imatge de fortalesa i unitat del règim, malgrat les protestes que s'han registrat a Teheran i a altres ciutats al país durant els últims dies per l'incident de l'avió abatut i pel fet que les autoritats del país no reconeguessin la seva responsabilitat fins al cap de tres dies.

Durant els gairebé 45 minuts que ha durat el sermó, Khamenei ha assegurat que té el "cor trencat" per la mort dels passatgers de l'avió abatut, però només ha ofert un discret condol als seus familiars i no ha mostrat cap mena d'emoció per l'incident, a diferència de la seva reacció al funeral del general iranià assassinat pels Estats Units Qasem Soleimani, durant el qual fins i tot se'l va veure plorar obertament.

De fet, el líder suprem no ha dit res sobre la responsabilitat de la Guàrdia Revolucionària en la tragèdia aèria, i ha preferit desviar l'atenció parlant dels "enemics de l'Iran", als quals ha acusat de voler capitalitzar el desastre per eclipsar l'assassinat de Soleimani i la posterior resposta militar de l'Iran, que el 8 de gener va atacar dues bases iraquianes on hi havia tropes nord-americanes desplegades. "[Els nostres enemics] van pensar que havien trobat una excusa per soscavar el cos de la Guàrdia Revolucionària i les nostres forces armades, i per qüestionar la República Islàmica", ha recriminat, deixant entendre que no ho han aconseguit.

En aquest sentit, Khomeini ha afirmat que els milers de manifestants que han sortit a protestar als carrers de l'Iran durant els últims dies estan "comprats pels Estats Units". "Aquestes dues setmanes han estat excepcionals i hi ha hagut molt successos. Successos amargs i dolços. Hem après lliçons. El poble iranià ha passat per molt", ha afegit. Però sobretot ha destacat que l'Iran ha donat "una bufetada" a "la imatge de superpoder dels Estats Units" responent a l'assassinat de Soleimani amb un atac contra els efectius nord-americans a l'Iraq.

El líder iranià també ha tingut paraules per al president nord-americà, Donald Trump: l'ha qualificat de "pallasso" i ha dit que només simula donar suport al poble iranià, però que en realitat li "clavaria un punyal enverinat a l'esquena". "Mort a Amèrica", han corejat repetidament els assistents a la pregària. Aquest lema que també figurava en múltiples pancartes que hi havia penjades a la mesquita. Altres mostraven el retrat del general iranià assassinat, i només una feia referència a l'avió abatut. Així mateix, als accessos al centre religiós hi havia banderes dels Estats Units a terra perquè els fidels les trepitgessin a l'entrar-hi.



Khomeini també ha atacat els països europeus, que aquesta setmana han activat el mecanisme que podria trencar definitivament l'acord nuclear, i els ha acusat de ser "lacais dels Estats Units" i de buscar la rendició del poble iranià. "Les seves negociacions tenen moltes trampes i reflecteixen la seva mala voluntat [...]; no podem confiar-hi", ha assegurat el líder suprem en al·lusió als països europeus que estan dins de l'acord nuclear: França, el Regne Unit i Alemanya.

Així mateix, ha fet una crida a la "unitat i cooperació" entre tots els països islàmics per fer front als Estats Units i als seus intents de dictar el futur de la regió. "El camí per salvar-se és no tenir por de l'enemic", ha declarat. A més, ha acusat els Estats Units d'intentar "crear discòrdia" i "controlar els països de la regió i les seves riqueses". Segons ha destacat, la solució és que Washington retiri totes les seves tropes del Pròxim Orient.

El president iranià, Hassan Rouhani –considerat un moderat–, ha seguit el discurs de Khamenei des de la primera fila de la mesquita. També hi havia l'expresident iranià Mahmoud Ahmadinejad i el cap de les forces aèries de la Guàrdia Revolucionària, Amir Ali Hajizadeh, que dissabte passat va reconèixer que les forces sota el seu comandament van abatre l'avió ucraïnès per error.